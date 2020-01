Macri y Maradona ruegan a Messi que no renuncie

Desde el presidente Mauricio Macri al exastro Diego Maradona, Argentina suplicó el lunes a Lionel Messi que se quede en la selección de un país golpeado con su adiós, tras años de frialdad y críticas con el mejor jugador del mundo.



Las redes sociales estallaron con los pedidos #NoTeVayasLio, #NoTeVayasMessi, #QuedateMessi, y los canales de televisión hicieron "diván" con psicólogos, neurólogo y hasta un filósofo que analizaron la derrota de la selección y la intempestiva reacción de la Pulga.



¿Chile volvió a ganar la Copa América Centenario? Nadie habla de eso en Argentina, y muchos confiesan que olvidaron la derrota 4-2 por penales con Chile en East Rutherford, frente a Nueva York.



"Más que nunca siento un gran orgullo por nuestra selección. Espero que la alegría de ver al mejor del mundo continúe muchos años más. #NoTeVayasLio", tuiteó el presidente argentino.



PUEDES LEER. Maradona le pide que no se vaya



Maradona, capitán de la última selección argentina que ganó un Mundial, el de México-86, reclamó que "Messi tiene que seguir en la selección, ¡tiene que seguir!", en declaraciones al diario La Nación.



"Tiene que seguir porque tiene cuerda para rato, porque va a llegar a Rusia en condiciones de ser campeón del mundo", dijo.



La prensa especuló con la renuncia del DT Gerardo Martino y Sergio Kun Agüero deslizó la posibilidad que otros jugadores dejen la selección. Pero la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el cuerpo técnico "volverá al trabajo el próximo lunes a las 15, al mando de la Selección Sub 23 que irá a Rio 2016".



"Perder finales es parte del deporte, pero perderte a vos es la derrota más dolorosa de todas", escribió el fanático Fede Ruiz en Twitter.



De las tres finales que jugó Argentina con Messi como capitán, el Mundial Brasil-2014 y la Copa América Chile 2015, la Centenario en Estados Unidos fue la última en la que el crack despertó más elogios entre sus compatriotas. Antes lo definieron con maldad "pecho frío" (apático).



"Leo Mexit" = bajón social



Cataratas de expresiones de amor por redes sociales, lamentos de celebridades locales, exfutbolistas y autoridades: la derrota del domingo quedó tapada por el batacazo del anuncio de partida de Messi.



Unos cincuenta hinchas esperaron bajo la lluvia con banderines, "Messi te queremos, sos grande", "Para nosotros sos ganador".



José Luis Brown, campeón del mundo con Argentina en México-86, aseguró que ese equipo que tuvo a Diego Maradona de capitán le pedirá "que no se vaya" en un homenaje el martes en el Congreso a 30 años de esa última victoria argentina en un Mundial.



"Este chico ya está saturado de las críticas, que se le maltrate tanto. Está en su derecho de renunciar", dijo Ernesto Vecchio, el primer entrenador de la "Pulga" en Rosario (al norte), donde nació en 1987. Vecchio reflejó la catarsis general. Hace 23 años que Argentina no gana un título.



Enrique Domínguez, exDT de Messi en los infantiles de Newell"s, dijo que no se sorprendió. "Lo conozco de chiquito, es sumamente sensible, a veces su cara no lo muestra, la procesión va por dentro", declaró al canal TN.



No todo era despecho. Periodistas deportivos y técnicos reclamaron un gesto en este fin de ciclo para el equipo del DT Gerardo Martino.