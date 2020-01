Así fue el reencuentro del grupo ABBA tras 30 años

A casi cuatro décadas de su separación y luego de una que otra reunión que dejó con gusto a poco a sus seguidores, el grupo sueco ABBA volvió a cantar sobre un escenario.



Los músicos que saltaron a la fama en 1974 tras ganar el reconocido Festival de Eurovisión con Waterloo, unieron sus voces por primera vez en 30 años en un local de Estocolmo.



El show se dio en medio de la celebración de los 50 años de trabajo musical entre los miembros masculinos del grupo, Benny Andersson y Björn Ulvaeus. Y el homenaje no estaría completo sin sus compañeras Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstand, quienes se sumaron para interpretar una única canción: You and I.



“Fue maravilloso, muchas emociones. Hemos hecho este viaje juntos, sobre todo Benny y Björn. Ha estado lleno de nostalgia”, declaró Lyngstad.



A pesar del caracter privado del encuentro, varios de los presentes aprovecharon de plasmar este hito musical en redes sociales.



ABBA se alza como una de las agrupaciones más destacadas a nivel internacional, vendiendo más de 400 millones de discos en el mundo y manteniéndose en el tiempo gracias al musical Mamma Mía!, la cinta del mismo nombre y un museo inaugurado en 2013 en Estocolmo.



Hasta el día de hoy, los cantantes habrían recibido ofertas de miles de millones de dólares para un tour de regreso, pero los intentos solo han recibido respuestas negativas.