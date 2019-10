Raúl Castro "sólo dijo verdades" en la Cumbre, opina Silvio Rodríguez

El cantautor cubano Silvio Rodríguez dijo el domingo que suscribe el discurso pronunciado por el presidente Raúl Castro en la recién concluida Cumbre de las Américas en Panamá, donde "sólo dijo verdades".



"Suscribo el discurso de Raúl, no sólo por respeto al compañero octogenario que se ha jugado por su pueblo desde que era un adolescente. Es que sólo dijo verdades", escribió Rodríguez, quien ofreció un concierto en Panamá durante la Cumbre, en su blog "Segunda Cita".



Enfatizó que "así lo ratificará la Historia, como lo hicieron varios presidentes, entre ellos Cristina (Kirchner), que me aguó los ojos cuando dijo: Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes, con un pueblo que sufrió y sufre aún muchas penurias, y porque ese pueblo fue dirigido por líderes que no traicionaron su lucha".



El discurso de Raúl Castro fue transmitido en vivo por la televisión cubana la tarde del sábado, como buena parte de las intervenciones y sucesos de la reunión, a la cual Cuba asistió por primera vez.



"Tanto en sus respectivos discursos en la plenaria de la Séptima Cumbre de las Américas, como en el encuentro bilateral, Raúl Castro y Barack Obama mostraron más coincidencias que desacuerdos", dijo el politólogo Jorge Gómez Barata en un comentario enviado a la AFP por correo electrónico.



Añadió que "el cambio de época ha llegado al ámbito bilateral para avanzar en la solución del más añejo de los conflictos internacionales en occidente. Es un signo de los tiempos".



Ambos mandatarios anunciaron el 17 de diciembre pasado su decisión de restablecer las relaciones entre sus países, interrumpidas en 1961, proceso que recibió un impulso en Panamá con su encuentro.



"La convergencia en los enfoques de la VII Cumbre de las Américas evidencia que por primera vez en la región, las coincidencias políticas prevalecen sobre las contradicciones. Para bien, por intermedio del presidente Barack Obama, Estados Unidos ha comenzado a integrarse al consenso", dijo Gómez Barata.