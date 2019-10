Evo aclara que no pide la mediación del papa

El presidente Evo Morales explicó este jueves que en ningún momento ha pedido que el papa Francisco sea mediador en un proceso de acercamiento diplomático y negociación con Chile sobre una salida soberana al Pacífico, si no que lo ha sugerido como garante.



En un acto con indígenas guaraníes en la región sureña de Tarija,

Morales reiteró la propuesta que hizo el miércoles para reanudar las

relaciones diplomáticas con Chile con el papa Francisco como

garante, para que en los próximos cinco años se logre una solución a

la demanda boliviana de un acceso soberano al Pacífico.



Añadió que si las relaciones están rotas con Chile es debido a que el tema del mar es un punto pendiente entre ambas naciones.



“No estamos pidiendo la mediación del papa, solo sugerimos que sea un garante para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile. Con nuestros hermanos expresidentes de Bolivia decidimos que se restablezcan las relaciones con el hermano papa Francisco como garante en este proceso, esa es la propuesta, no es que estemos condicionando ni chantajeando”, dijo Morales.



Chile pide no condicionar el diálogo



Ayer el Gobierno chileno afirmó que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia debe ser "sin condiciones", en respuesta al presidente Evo Morales, que las supeditó a resolver la demanda de una salida al mar en cinco años con la presencia del papa Francisco como garante.



"Estamos disponibles en cualquier momento, pero sin estos condicionamientos que lo que hacen es, en buenas cuentas, decir que no (...) El diálogo es diálogo, no es imposición", aclaró Muñoz, a tiempo de señalar que fue Bolivia quien rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1978.