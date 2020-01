Mark Zuckerberg sorprende en la casa de una familia

Entre muchas de sus ocurrencias, el fundador de Facebook arrancó una serie de encuentros sorpresas en la casa de estadounidenses -comunes y corrientes- para conocer mejor su país, las formas de vida, los problemas y pensamientos de la gente y tiene previsto recorrer los 50 estados.

Un invitado sorpresa, eso es todo lo que sabían Daniel Moore y su esposa Lisa el pasado viernes por la noche. El equipo de Mark Zuckerberg solicitó un encuentro con un demócrata desencantado con el partido que hubiera votado por Donald Trump, señala el periódico español El País.

Sus asistentes se pusieron manos a la obra y dieron con el ciudadano ideal. Pero los Moore no supieron quién era esa persona especial que tanto interés tenía por sentarse en su mesa hasta un rato antes. Tan solo le dijeron que era “un filántropo muy rico de California cuyo producto usan el 90% de los americanos”.

Durante la cena, que comenzó a las seis de la tarde, no solo se habló de política. “Cuando más charlaba, más me gustaba su forma de pensar y más inspirador me resultó”, relató el anfitrión a la prensa de la localidad.