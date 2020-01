Postulantes deben responder 60 preguntas en 90 minutos

En 90 minutos, los candidatos a magistrados del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura deben responder 60 preguntas que fueron definidas por los académicos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), informó ayer el senador Milton Barón, del Movimiento Al Socialismo (MAS), momentos después de reunirse con los académicos. La prueba escrita será hoy a las 8:00 en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Es un examen bajo el sistema ciego, eso quiere decir que quienes vayan a calificar el examen no saben a qué persona pertenece porque no aparece la identidad del postulante porque tiene un código que el sistema descifra después; los resultados se conocerán hasta el mediodía”, dijo Barón y explicó que luego deben reunirse para definir la programación de las entrevistas a los postulantes que venzan en el examen.

Mientras que el senador de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, manifestó que el mismo oficialismo confirmó que será una selección de aplazados porque, en su criterio, son 12 aprobados en la calificación de méritos en el Tribunal Agroambiental, pero que por decisión política del MAS todos rendirán examen. Gabriela Montaño, presidenta de Diputados, explicó que aún no hay aplazados.