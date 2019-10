La Barbie Virgen María es criticada en una muestra

Ken va de Jesús crucificado y Barbie esconde sus curvas como la Virgen de Guadalupe: son 33 representaciones de los muñecos pop devenidos santos para la exposición "Barbie the plastic religion", considerada por algunos como un sacrilegio y que llega a una galería argentina.



"Si existe una Barbie niñera, una domadora y hasta una astronauta, ¿por qué no puede haber una Barbie Virgen María, que es uno de los íconos populares más fuertes de la historia de la humanidad?", se pregunta la artista plástica Marianela Perelli, consultada por la AFP en su taller de Rosario (300 km norte de Buenos Aires).



Hace más de un año los autores anunciaron su exposición inminente, pero una lluvia de amenazas por cartas y correos electrónicos firmada por fanáticos religiosos indignados los llevaron a cancelar aquel montaje.



Sin embargo, el próximo sábado 17 de octubre las Barbies convertidas en la diosa hinduista Kali, Yemanjá u orishá del yoruba, así como Ken transformado en San Cayetano o el argentino Gauchito Gil, podrán ser vistos en el mismo lugar donde se planeó originalmente, la galería de arte POPA, en el barrio La Boca de Buenos Aires.



"No cambiamos nada de nuestras figuras, de hecho mantenemos el Ken crucificado y la Difunta Correa que fueron por los que más protestaron, pero estamos avisando la muestra más cerca de la fecha", explicó Perelli.



Según la artista han recibido algunas quejas ya, pero no como el año pasado.



"Insistimos en presentar nuestra muestra porque es arte, son 33 piezas únicas, trabajadas minuciosamente como se trabajan todas las obras", indicó en Rosario, adonde llegaron decenas de curiosos y periodistas antes del viaje a Buenos Aires.



La muestra, ideada por Perelli y su pareja, Emiliano Paolini, se originó tras un viaje a México que coincidió con el Día de los Muertos. En esa ocasión los cautivó la fusión de lo sagrado y lo pagano tan presente en ese país.



"Es una reinterpretación moderna de entidades santorales tradicionales", agregó Paolini.

