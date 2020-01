Novillo denuncia ataques en las redes por taladros

El jefe de Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, denunció que en las últimas horas circuló en las redes sociales información falsa referente a su hija, vinculándola a funciones laborales en la estatal YPFB. Sospecha que estos ataques provienen de personas afectadas por las investigaciones que realiza en torno a la compra de los taladros.

“Sorprendido e indignado quiero denunciar a la opinión pública que, desde las últimas horas de ayer, jueves, soy víctima de ataques mediante las redes sociales por gente perversa e inescrupulosa que, con una serie de mentiras, quieren desacreditarme y afectar la credibilidad de mi trabajo en la tarea de transparentar YPFB por encargo expreso del presidente Evo Morales”, señaló en un comunicado.

Novillo negó categóricamente que su hija, Paola Novillo Cadiz, esté trabajando en YPFB y, aclaró, “que nunca cumplió funciones en esta institución, como pretenden hacer creer falsamente en las redes sociales”.

Según el responsable de Transparencia, “esta guerra sucia” probablemente esté siendo activada por las personas afectadas con las investigaciones desarrolladas por su unidad o por gente opositora al Gobierno que busca desprestigiar y desacreditar con mentiras la gestión gubernamental.

“Quiero decirle a la población que estos ataques no me amedrentan ni me atemorizan, más al contrario, me fortalecen mucho porque justo salen a calumniarme cuando he realizado la investigación de la compra de los taladros de YPFB y estoy exigiendo que se esclarezcan y se investiguen en el Ministerio Público las probables irregularidades observadas en la adquisición de esos taladros”, aseveró.

Novillo lamentó el mal uso de las redes sociales para desprestigiar la investigación desarrollada por Transparencia en torno al caso taladros. “Pedir a los internautas que tengan mucho cuidado con la información que se maneja en las redes sociales pues gente maliciosa, que, aprovechando la accesibilidad a éstas, publica toda clase de difamaciones. Hoy con afanes políticos y personales, valiéndose de falsedades, están intentando dañar mi integridad y la de mi familia”, concluye el comunicado.

El responsable de Transparencia realizó observaciones administrativas, técnicas y legales al proceso de contratación que llevó adelante YPFB para la compra de tres taladros a la italiana Drillmec por un valor de 148 millones de dólares. La documentación fue derivada a la Contraloría General del Estado (CGE) que anunció que en dos semanas se contará con un informe preliminar del caso para determinar responsabilidades administrativas, civiles, penales y/o ejecutivas si las hubiera.