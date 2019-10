Mamá de Andrea: "Es una estrategia distractiva"

Helen Álvarez declaró que está segura que William Kushner es quien atropelló a su hija, Andrea Aramayo, en la madrugada del miércoles 19 de agosto, al salir de un bar nocturno en La Paz. Aseveró que las declaraciones de la madre del acusado sobre el grado de alcoholemia de su hija es una estrategia para distraer sobre la responsabilidad de feminicidio y que éste ha sido fruto de una escalada de violencia en la relación.



“Estoy segura que William mató a mi hija. El feminicidio ha sido la culminación de una serie de hechos que la madrugada del miércoles tuvieron de antecedentes una discusión, hay una escalada de violencia psicológica y hasta laboral”, sostuvo Álvarez en entrevista con el programa "No Mentirás", de la red PAT.



Helen Álvarez respondió a los señalamientos realizados la noche anterior por la madre de Kurshner, Ninón Dávalos de Kushner -quien argumentó que Andrea Aramayo tenía 2,5 grados de alcohol en la sangre y su hijo, 1,5 grados-, y aseguró que es una forma de distraer la atención.



“Están creando una estrategia distractiva, es una estrategia machista. Mi hija está muerta, yo no sé si el que tomemos las mujeres es un motivo, es una justificación, para que nos peguen, nos violen, nos maten. Le están echando la culpa de qué. El único resultado acá, y por lo único que exijo justicia, es porque mi hija está muerta”, indicó la mujer.

Violencia laboral

La madre de Aramayo relató que su hija trabajaba en una de las clínicas de William Kushner, que era asesora de ventas, ganaba Bs 1.700, y trabajaba ocho horas. “Y a veces tenía que quedarse más tiempo porque su jefe, que era él, se lo pedía, era violencia laboral. Es algo que el feminicida omite y que en los procedimientos de investigación omiten, también es un grave error de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), que ignora esa evolución de violencia en una relación”.



A su vez, pidió que se investiguen los hechos sucedidos esa noche. “El hablar de la alcoholemia es caer en la trampa de siempre, a un hombre borracho se le perdona, a una mujer borracha, si lo estaba, no se la perdona. Mi hija está muerta. Ese es el punto, se tiene que investigar para demostrar cómo murió”, aseveró.

Certificado de defunción emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses sobre la muerte de Andrea Aramayo

Certificado de defunción



La mujer leyó ante las cámaras de televisión el certificado de defunción emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses. Posteriormente, su abogado, Williams Sánchez, explicó que las múltiples fracturas que se señalan en el documento tienen una determinada características, que es su gravedad.



“Siempre existe una graduación, leve, media y grave, todas estas fracturas dicen "grave". El segundo punto, declaró, es que no se menciona la huella que está en el rostro de Andrea”.



Sánchez aseguró que el neurocirujano Juan Valle, cuando fue a la Clínica del Sur, "le señaló a la señora Hellen que en su opinión le han pasado el vehículo por la cabeza a Andrea".



Una de las testigos dice, continuó el letrado, que el vehículo estaba en movimiento mientras que la otra testigo indica que estaban partiendo. “Se contradicen, no existen informes contundentes”, sostuvo.



“Tergiversan la realidad, han buscado un libreto con dos, tres testigos que se contradicen y señalan que se ha caído. Estas múltiples fracturas señalan que no se trata de una caída”, aseveró el abogado.



El Ministerio Público, informó Sánchez, faculta a cada una de las partes a tener un perito independiente, cuyos informes tienen que ser evacuados en, aproximadamente, 20 días. Para ello el perito necesita tener la memoria de la filmación de la autopsia, el casette de todo lo que se habló, las fotografías de cada una de las cámaras correspondientes y los historiales clínicos de la Clínica Santa María y del la Clínica del Sur.

