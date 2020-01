Marianela Paco: “Hay faltos de ética política en nuestra revolución”

Marianela Paco pasó por Santa Cruz de la Sierra y decidió responder a las críticas que Amanda Dávila y Hugo Moldiz le hicieron la semana pasada. Defiende su gestión, dice que institucionalizó el Ministerio de Comunicación y que nunca amenazó o pidió la salida de ningún periodista.



_ Un mes después de que salió del Ministerio de Comunicación, los exministros Amanda Dávila y Hugo Moldiz hablan de déficit en la estrategia comunicacional en los últimos dos años, durante su gestión, ¿Qué opina?

En la viña del Señor hay de todo dirían los cristianos, evangélicos, católicos y otros creyentes; y de faltos de ética política-ideológica en nuestra revolución democrática cultural y pacífica, también. De ellos no hay que ocuparse, sino avanzar y eso hice y lo volvería a hacer. Todo profesional en comunicación sabe diferenciar entre estrategia comunicacional de Estado y estrategia de comunicación partidaria en campaña electoral.

Comunicacionalmente hablando, la campaña del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 fue encomendada a Amanda Dávila, Hugo Moldiz, Sebastián Michel y Pablo Groux. Como militante participé, sugerí varias cosas. Si las tomaron o no en cuenta, es otro tema. El ministerio, no se olvide, por ley no puede hacer propaganda. Por tanto no podemos reducir una estrategia comunicacional del Estado a una vocería, eso está bien para gobiernos neoliberales que no tienen contacto con el pueblo y necesitan que alguien comunique sus ideas. Como tampoco es correcto que alguien tenga que explicar las palabras de un presidente. Eso es desautorizarlo. Errar es humano y un presidente lo es con mayor razón, es él el que puede equivocarse y corregir, como siempre lo dijo nuestro presidente Evo: “Se puede equivocar, pero nunca traicionar”.



_ Dávila describe sus dos años al frente del ministerio como confrontacionales, ¿comparte la idea?

No sé a qué se refiere, debe precisar. Para mí confrontar ideas, como concepto puro y simple, es manifestar ideas pro, contra y diversas para hallar diferencias y coincidencias, y son sobre las coincidencias que se debe trabajar. Así trabajamos con la oposición cuando era asambleísta y sería largo cómo son esos procesos. Por mi experiencia eso hicimos con los medios privados, nunca ingresé a un espacio de chantaje, por eso mi gestión es básicamente principista. El Deber y otros medios son testigos de ello, no soy partidaria de etiquetar a nadie. Dejamos una ley ampliatoria de frecuencias en esos términos.



_ Durante su gestión, varios periodistas denunciaron que salían de sus trabajos por presiones de su ministerio a sus medios a través de la publicidad estatal. ¿Cree que a eso se refiere Dávila con “política confrontacional”?

Como dije, debe precisar, ahora nos manejamos bajo el término, ‘cree’, que obedece a una suposición, para evitar especulaciones, ojalá que ella aclare. Sin embargo, el planteamiento que hace, desde el punto de vista de acusación pública e irresponsable de algunos periodistas, afirmo categóricamente que ningún periodista de los que salieron ni los que están, me preguntó nada. Tampoco medio alguno me dio la posibilidad de responder ni me consultaron. No hubo “contraparte”, simplemente me sentenciaron y listo.

Fue una conducta no solo cobarde, sino totalmente ausente de ética y de valores humanos. Nunca procedí de la forma en que me acusaron, y ustedes son testigos. A El Deber le hice saber lo que estaban haciendo y qué consecuencias generaba la entrevista de Julian Assange. Otro ejemplo, Radio Panamericana estaba dando crédito a un sujeto que decía que no estaba enferma porque viajé a Sucre, y el dueño me había visto en las reuniones, de apenas. Llamé y le dije que, mínimamente debían preguntarme o llamar al despacho. No tengo remordimientos ni nada que se le parezca. Traté a todos como corresponde, exigiendo cumplimiento de principios éticos.



_ Dávila y Moldiz fueron parte de la campaña por el Sí en 2016, ¿Qué papel jugó el Ministerio?

Como dije, como ministerio, ninguno. Las normas son claras. Como militante sí, de las 24 horas, ocupaba solo cuatro para descansar. La norma me exige solo ocho de trabajo y en el resto yo era responsable para qué las destinaba. Mi conducta siempre está en regla, eso aprendí en mi camino por la vida.



_ ¿Cuáles fueron los retos que enfrentó durante su gestión?

El miedo de la gente a generar una nueva tendencia en comunicación, la flojera, o lo contrario al ama sua, ama llulla y ama qhilla, así como al patriarcado. Enfrenté racismo y machismo interno y externo. Al entrar como ministra, los propios funcionarios del ministerio decían: “A ver si ‘la ministra pluri’ aguanta” y creaban chismes e intrigas. Cada mes decían que me iba, para generar desobediencia. Me acosaron políticamente por ser mujer. Inventaron de todo y estoy demandando las amenazas contra mi vida. Las investigaciones dirán qué relaciones tiene el sujeto. Hubo machismo, sobre todo de los hombres mayores, que no les gustaba que sea una mujer y más joven y sepa más, o piense más.

Y menos aceptaban que sea su jefa. Encontré esa resistencia todos los días. Los más flojos, corruptos, mediocres y mentirosos son las personas más quejumbrosas y chismosas, son algunos de los que ahora volvieron como jefes. Como asambleísta y ministra hice lo que tenía que hacer. De pronto faltó tiempo, pero lo hice. Institucionalmente reestructuramos el ministerio para que la comunicación sea desde lo interpersonal, lo que ahora mi sucesora dice que es comunicación territorial. La editorial está lista para ponerla en marcha, dejé más de treinta auditorías, desarrollamos normas orientadas a garantizar transparencia. Sé que les hacía despertar muchas veces a los responsables de los medios estatales, que era molesta, cuando exigía mejor luz, buena redacción en el periódico y en los cuadros de BTV, entre detalles cotidianos, que no se ven.



_ ¿Hay algo con lo que no está conforme de todo lo hecho?

Hice lo que tenía que hacer, con los medios de los que dispuse. No soy juntuchera, posiblemente por eso no conformé mi equipo de inmediato, pero es porque asumí que todos estábamos al nivel que desafían los valores y principios de una revolución, y no siempre fue así.



_ ¿Cómo era su relación con el presidente?

Directa. Él es el líder, el presidente, encarna el pasado, presente y futuro del ser boliviano. No imagino esta revolución sin él, con él aprendí que la revolución democrática, en democracia y con democracia es posible