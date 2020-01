Chavismo quiere disolver el Parlamento venezolano

El chavismo anunció hoy que evaluará la posibilidad de pedir al Supremo que disuelva el Parlamento de mayoría opositora en una jornada en la que los adversarios al Gobierno de Nicolás Maduro mantuvieron las acciones para presionar por la activación de un referendo que revoque al presidente.



El chavismo, reunido en la plataforma de partidos Gran Polo Patriótico (GPP) basó su posible acción en el hecho de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) supuestamente viola la Constitución, traiciona la patria, usurpa funciones y abusa de su autoridad en la política exterior.



El Parlamento, de contundente mayoría opositora, se instaló el pasado 5 de enero y desde entonces todas las decisiones y leyes aprobadas han sido rechazadas o anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Queremos anunciar que el GPP ha iniciado una discusión para solicitarle a la Sala Constitucional del TSJ (...) la abolición de esta Asamblea Nacional", dijo el chavista Didalco Bolívar que señaló que esta plataforma también pide que la abolición de la AN se acompañe de una convocatoria a elecciones parlamentarias.



El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela, Néstor Reverol, también se manifestó contra el Parlamento y dijo que las Fuerzas Armadas rechazan las recientes declaraciones del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, sobre el cuerpo castrense, y le exigió respeto.



"Nuestra más profunda indignación y repudio por las acciones llenas de odio, desbordadas de soberbia por parte de un obstinado, prevaricador y desequilibrado (...) y quien indignamente y con mucha vergüenza, representa uno de los poderes públicos del país", dijo Reverol.



Ramos Allup calificó ayer de "zánganos", "malandros (delincuentes)", "sinvergüenzas", entre otros descalificativos, a unos funcionarios de la GNB que le obligaron a abrir sus pertenencias en un aeropuerto privado de Caracas, el sábado pasado, cuando regresaba de una visita a la sede de la OEA en Washington.



Hoy, el presidente de la AN reiteró en la sesión parlamentaria que no está de acuerdo con la participación de militares en política, "ni los militares de (Hugo) Chávez (presidente fallecido, 1999-2013)" así como tampoco los militares que están "en este momento conspirando para sacarlos del gobierno".



Ramos Allup hizo estos comentarios en el marco de un debate para examinar la sesión en la OEA en la que se aprobó discutir si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana a su país después de que el secretario general de la organización, Luis Almagro, presentara un informe sobre la crisis de Venezuela.