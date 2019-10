Grecia vota en legislativas cruciales para Europa

Los griegos votaban el domingo en unas legislativas cruciales y muy seguidas en Europa, que tienen como favorito a Syriza, el partido de la izquierda radical opuesto a la austeridad.



Un total de 9,8 millones de electores podrán votar hasta las 17:00 para elegir a 300 diputados.



Syriza, liderado por el eurodiputado Alexis Tsipras, de 40 años, encabezaba los sondeos con una ventaja de 2,9 a 6,7 puntos porcentuales sobre la conservadora Nueva Democracia (ND), del primer ministro Antonis Samaras.



"Nuestro futuro común en Europa no es un futuro de austeridad", subrayó Tsipras tras votar en su barrio de Kypseli, en Atenas. "Hoy los griegos están llamados a hacer un último paso para recobrar la esperanza", dijo, antes de proseguir: "Mañana decidiremos si la troika (de acreedores) regresará a Grecia para aplicar las medidas que Samaras decidió o si nuestro país se lanza en una negociación difícil para recuperar la dignidad".



Conservadores están confiados de ganar



Samaras, que votó por su parte en Pylos (sur), se mostró confiado en el resultado de "estas elecciones decisivas para nuestro futuro y el de nuestros hijos". "Hoy decidimos si avanzamos o si nos lanzamos hacia lo desconocido", dijo.



Los observadores dan por descontada la victoria de Syriza, quedando por ver si logrará la mayoría absoluta o tendrá que buscar aliados para formar gobierno.



Durante la campaña, Tsipras prometió aumentar el salario mínimo, abolir determinados impuestos para los más pobres y negociar una disminución de la deuda externa de Grecia, que suma 300.000 millones de euros y representa 175% del PIB.



Tsipras dijo además que no se considera atado a las exigencias de la troika de acreedores - Unión Europea (UE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) -, que a cambio de una ayuda financiera impuso un drástico plan de austeridad económica.



Política de austeridad



Samaras por su lado defendió la política de austeridad diciendo que era la única posible y advirtió contra el peligro de una victoria de Syriza, que podría, según dijo, aniquilar los esfuerzos realizados por los griegos.

A cambio de un préstamo de 240.000 millones de euros, la troika impuso un plan de austeridad que tuvo graves consecuencias para parte de la población.



Las medidas implicaron una importante bajada de los salarios, en algunos casos a la mitad, y un espectacular aumento del desempleo, actualmente de más de 25% de la población activa.



El discurso de Samaras de no aflojar en ese esfuerzo que empieza a dar sus frutos tiene sus adeptos.



Sin embargo, a la luz de los sondeos, son más numerosos los que prefieren escuchar a Tsipras cuando afirma que si triunfa el lunes se acaba la troika.



Electores con dudas para votar



Los electores del barrio de Néa Smyrni, en el sur de Atenas, reflejaban las dudas de muchos griegos en el momento de votar.

Anna, profesora jubilada de 65 años, manifestó que iba a votar por Nueva Democracia debido a que Syriza le "daba miedo".



En cambio, Elli, estudiante de 20 años, votó a Syriza con la esperanza de que "se mejore la situación" en Grecia y Europa.

Pero, antes de decidirse por Syriza lo pensó mucho por temor a que "una victoria de la izquierda lleve a la suspensión de pagos".



La elección griega da esperanzas a los partidos de la izquierda radical en Europa, particularmente en España, donde se registró un espectacular aumento del partido Podemos, surgido del movimiento de los indignados.



Europa teme avance de la izquierda



Los países de la Unión Europea se resignaron al parecer a una victoria de la izquierda.



"La población griega va a elegir de manera libre e independiente el camino a seguir. Estoy segura de que encontraremos soluciones tranquilamente", declaró el viernes la canciller alemana Angela Merkel, poco querida en Grecia por su política en favor de la austeridad.



Izquierda radical espera gobernar Grecia



Syriza espera la mayoría absoluta en el nuevo parlamento -151 diputados sobre 300- gracias al plus de 50 escaños atribuido al partido más votado.



Para lograrlo necesita por lo menos 36% de los votos y que 12% de los sufragios se dispersen en pequeños partidos que no alcancen el mínimo de 3% obligatorio para participar en la distribución de escaños.

Si no obtiene la mayoría absoluta, Tsipras tendrá que formar una alianza.



Como posible aliado figura To Potami (El Río), fundado apenas hace un año, que aspira a ser el tercer partido de Grecia. Los sondeos le atribuyen 6% de los votos.



Otro partido que aspira al tercer lugar es la formación neonazi Amanecer Dorado.



A pesar de tener a siete diputados y decenas de sus militantes presos, acusados de "pertenecer a una organización criminal", Amanecer Dorado mantiene una intención de voto elevada.

En el caso de que ninguno de los tres partidos más votados logre formar gobierno, los griegos tendrán que volver a votar en marzo.