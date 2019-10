Se publica libro inédito de poesía de Jesús Urzagasti

A casi tres años de su fallecimiento, el 27 de abril de 2013, la editorial paceña La Mariposa Mundial publicará la primera obra póstuma de Jesús Urzagasti. El 15 de enero de 2016 aparecerá el libro de poesía inédito del autor chaqueño, titulado Senderos, que cuenta con 30 poemas escritos meses antes de su muerte.



Urzagasti desapareció en 2013 dejando una gran obra literaria, tanto en narrativa como en poesía. Su novela Tirinea, publicada por primera vez en 1969, en la editorial Sudamericana de Argentina, fue seleccionada para estar entre las 15 novelas fundamentales de la literatura boliviana.



Otras tres novelas, En el país del silencio (1987), De la ventana al parque (1992), y Los tejedores de la noche (1996) están consideradas entre lo mejor de su producción, así como su poemario Yerubia (1978).



El libro

Rodolfo Ortiz, director de La Mariposa Mundial, comentó que desde hace unos meses venía conversando con Zulma Montero, la viuda de Urzagasti, acerca de publicar este libro; cuando finalmente llegaron a un acuerdo, Montero le entregó el folder con el manuscrito final.



“El texto no necesitaba corrección, no hubo necesidad de hacerle un trabajo de edición. Es un libro de poemas fantástico y a mí me alegra mucho poder publicarlo”, mencionó Ortiz.



Los 30 poemas fueron escritos por Urzagasti en 26 días, según le comentó Montero a Ortiz. La que fuera esposa del escritor, nacido en la provincia del Gran Chaco boliviano, fue la encargada del cuidado de edición y diseño del libro. El prólogo está escrito por el propio Ortiz. La portada del libro es una foto de un árbol de palo santo, tomada por Urzagasti.



En el interior del volumen hay otra fotografía del escritor, tomada por su hermano Demóstenes, en la que se lo ve caminando por un sendero, para reflejar la idea del título del libro, que también incluye reproducciones de dos óleos sobre cristal realizados por Montero, que muestran la caraguata, la planta favorita de Jesús.



Preventa

El libro por ahora se encuentra en preventa, a Bs 60; los interesados en reservar su ejemplar a este precio, pueden escribir al correo de la editorial mariposamundial@gmail.com, o enviar un mensaje a través de la página de Facebook de la editorial paceña.



“Urzagasti fue muy importante, dejó una familia grande de lectores, formó a mucha gente con sus libros”, comentó Ortiz.

Rodolfo Ortiz además dijo a EL?DEBER que este es quizás el primer libro inédito que se publicará de Urzagasti, ya que el autor dejó una buena cantidad de manuscritos inéditos que podrían salir en los próximos años a la luz.



El lirismo que caracterizaba la obra de Urzagasti se encuentra en Senderos. Para el escritor chaqueño el lenguaje era fundamental, como dijo alguna vez: “Tratándose de Bolivia, un país dependiente, donde las palabras se degradan con mayor facilidad”