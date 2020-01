Piden a la ONU que un relator indague acoso a periodistas

Los directores del diario paceño Página Siete y de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Juan Carlos Salazar y Sergio Montes, respectivamente, y los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda fueron al despacho de Denis Racicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia para exponerle las amenazas que perciben del Gobierno en su contra y dejarle un pedido, vía carta, para que envíen al país un relator especial sobre libertad de expresión para verificar el acoso a la prensa. Algo que no molesta al Gobierno, según el ministro Hugo Siles.



Conforme a ANF, los cuatro periodistas visitaron a Racicot en la ‘tarde-noche’ del lunes. A esa cita asistieron también los jefes de las distintas unidades de esa oficina, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.



Todo ocurre en el contexto de fuertes entredichos registrados entre altos funcionarios del Gobierno de Evo Morales con periodistas, a raíz de publicaciones de prensa relativas al caso de supuesto tráfico de influencias que protagonizó la exnovia del presidente Gabriela Zapata, exejecutiva de la empresa estatal china CAMC, firma que suscribió cinco contratos con el Gobierno por más de $us 550 millones.



En la reunión con Racicot, los periodistas señalaron haber sido descalificados por parte del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en su alocución del 19 de mayo en Asamblea Plurinacional, cuando fue citado para una ‘interpelación’, pero salió ovacionado. Ese ministro dijo esa vez que cuatro medios de comunicación (Página Siete, EL?DEBER, Erbol y?ANF) y cuatro periodistas (Gómez, Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde) conforman un “cártel de la mentira”. Valverde hoy está fuera del país.



Tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina explicaron, según ANF, cómo trabajan los relatores especiales, dieron fotocopias del perfil biográfico del actual relator sobre libertad de expresión —David Kaye— e informaron que el Gobierno nacional es el que debe dar una fecha para su llegada.



Respondió el Gobierno

El Gobierno discrepa de las afirmaciones de los periodistas que visitaron a Racicot, pero las respeta. Eso respondió ayer el ministro Hugo Siles: “Los ciudadanos bolivianos tenemos todo el derecho de reunirnos y hacer peticiones al Alto Comisionado. El Estado democrático y de respeto a los DDHH que consolidó el presidente Evo lo permite. No nos molesta. Pero eso sí, el Gobierno puede ir a contarle lo que pasó en realidad”.



Para Siles, hubo un complot mediático entre partidos políticos y “algunos periodistas, algunos”, para dañar la imagen de Morales de cara al pasado referéndum del 21 de febrero. “La cobertura de varias redes, los espacios, los titulares fueron desequilibrados y eso es demostrable”. Aseguró que Bolivia tiene informes de la ONU que acreditan avances en libertad de expresión.?Así que no le inquieta el pedido