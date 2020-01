Pacientes molestos por el tomógrafo en el Oncológico

Debido a la falta de pago del salario del técnico que maneja el tomógrafo, hace tres días hubo un problema en la atención del servicio en el hospital Oncológico, donde los pacientes se molestaron; la gerencia del nosocomio se comprometió a cancelar el lunes.

Feretina Lijerón Céspedes (72) peregrina desde el 5 de abril del año pasado a este nosocomio, donde considera que la atención es lenta por la cantidad de pacientes que buscan ayuda médica por problemas de cáncer, pues hasta hoy no ha tenido un diagnóstico.

“Me salió un nódulo en un seno, luego de la revisión me pidieron análisis y varios estudios, pero como todo anda lento en el Oncológico, hasta ahora sé si mi tumor es maligno”, anotó preocupada.

A esta paciente el 4 de marzo le programaron una tomografía para el 18 de abril, pero ese día no hubo atención porque el técnico de la máquina estaba reclamando su paga.



Otra paciente, que no dio su nombre, indicó que tuvo problema al recoger su estudio de tomografía porque no había placas para la impresión.

Soluciones



El gerente de este sanatorio, Arturo Rosas, explicó que al no existir un ítem para el técnico que maneja el aparato de tomografía el servicio lo deben comprar, y por el procedimiento burocrático el pago se hace algo lento, prometiendo que máximo hasta el lunes estará cancelado; evitando así que se paralice el servicio por cuanto se tienen que reprogramar decenas de tomografías.

En lo que respecta a la falta de placas, Rosas aseguró que el departamento de Tomografía debe hacer su requerimiento. “Hasta donde conozco estamos con los insumos al día, según lo que nos pidieron los de esta oficina”, dijo.



El secretario general del sindicato del Oncológico, Gróver Saucedo, reveló que una de las causas de los paros es para pedir insumos para todos los servicios. “No puede ser que un paciente pague sus placas y cuando viene a recoger le dicen que no hay, no existe coordinación entre la administración y los que prestan el servicio”, anotó.



Saucedo también pidió a la Gobernación la dotación de computadoras en los consultorios, donde los médicos puedan ver los exámenes de tomografía mediante CD.

Nuevo servicio

Asimismo, Rosas adelantó que desde mayo se implementará el turno de la tarde para atender a los pacientes, pues actualmente solo prestan servicio médico de 7:30 a 13:30.