Pronostican lluvias para el martes en Santa Cruz

Mientras el viento complica cualquier actividad al aire libre, vaya tomando sus previsiones porque, según la previsión del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este martes lloverá durante toda la jornada en la ciudad de Santa Cruz.



Debido a los fuertes vientos que viene soportando la ciudad de Santa Cruz, el Senamhi ha activado la alerta roja desde la mañana del domingo 12 de julio, aviso que será desactivado este lunes 13 de julio en horas de la noche.



Lunes con buen clima y fuertes vientos



El Senamhi pronostica un lunes con clima agradable, no hay probabilidades de lluvia para la jornada. La temperatura mínima fue de 22 y se prevé que la máxima sea de 32 grados. Los vientos continuarán corriendo desde el noreste a una velocidad de 60 kilómetros por hora.



Las fuertes ráfagas de vientos que viene soportando la ciudad de Santa Cruz en las últimas 24 horas, la Unidad Municipal de Emergencia (UME) ha tenido que intervenir en dos llamados de emergencia. El primero se registró en la zona del estadio de Real Santa Cruz donde tuvo que podar un árbol ante la posibilidad de caerse, en la misma zona intervino en la caída de un letrero de publicidad.



En el mercado Abasto, en la zona de los verduleros, un tinglado estuvo a punto de venirse abajo, los comerciantes colocaron unos puntales para evitar que se desplome. En las próximas horas un empresa quitará las calaminas afectadas y procederá a reacondicionar los daños ocasionados por el viento.



En el Plan 3.000, cerca a la rotonda, un enorme árbol de Paraíso no resistió a los fuertes vientos y cayó afectando la circulación en la calle. De acuerdo a versiones, afortunadamente el hecho no dejó daños personales.









Este enorme árbol de paraíso ha caído cerca a la rotonda del Plan 3.000

Martes de lluvia



El portal de la pronosticadora estatal da cuenta de que la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima no superará los 29.

En horas de la tarde del martes, los vientos cambiarán de dirección y correrán desde el sudeste a una velocidad de 20 km/h.



Vuelve el frío



Para el miércoles 15 de julio no hay probabilidades de lluvia, pero será una jornada fría, la mínima será de 12 grados y la máxima llegará hasta los 22 grados, los vientos continuarán corriendo desde el sudeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.