Los candidatos a la Alcaldía suspenden campaña electoral

El martes y miércoles, la campaña electoral en Pando hizo una pausa. No era para menos, en medio del desastre que sufre Bolpebra, Cobija y Porvenir, la actividad proselitista era ofensiva y secundaria para los de-sesperados electores que buscaban ayuda para evacuar sus casas y refugiarse. Pero algunos candidatos no han desaparecido del todo en Cobija.



Es el caso del aspirante a la Alcaldía de la capital por Pando Unido y Digno (PUD), Luis Gatti Ribeiro. La exestrella de fútbol de Bolívar y de la ‘U’ de Pando, ha sido vista colaborando en las tareas de rescate con un bote para evacuar a los vecinos del barrio Mapajo. Eso sí, cero campaña.

Lo mismo ocurrió con Ana Lucía Reis, candidata del MAS a la reelección, que colabora con gestiones para evacuar los muebles de las casas de dos o tres pisos que quedaron rodeadas de agua. Tampoco hace alusión a la campaña.



De hecho, ninguno quiere hablar con los medios de comunicación “para no empañar las tareas de ayuda”, dicen, pese a que ambos se muestran como los principales competidores en la primera encuesta de intención de voto publicada el 10 de febrero.



No se ha visto a Luis Adolfo Flores, candidato a gobernador por el MAS, ni a José Villavicencio, aspirante de PUD. La campaña electoral fue interrumpida por unos días