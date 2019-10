Cinco maneras de liberar espacio en tu celular

1. Borra los mensajes viejos (pero no manualmente, hay un sistema automático)



Lo más probable es que lo tengas predeterminado de fábrica como "Indefinidamente", pero puedes cambiarlo a 30 días para limpiar tu historial y liberar más espacio de memoria. Esta opción no es para "sentimentalistas".



2. No guardes dos copias de la misma foto si usas HDR para una mayor calidad



Tu iPhone puede estar usando el modo HDR (Alto Rango Dinámico por sus siglas en inglés) para sacar mejores fotos. En los modelos de iPhone más recientes (5 y superiores) que tienen cámaras más rápidas, lo más probable es que la imagen en HDR sea efectivamente mejor que la versión normal. Así que desactivar la opción de conservar la foto normal te ahorrará espacio de almacenamiento.



3. Controla cuánto espacio ocupan tus aplicaciones y borra las que no uses



Puedes comprobar en tu iPhone o iPad cuánto espacio has usado y cuánto te queda disponible yendo a "Ajustes" o "Configuración" > "General" > "Uso" > "Almacenamiento", seguro que encuentras apps que ni siquiera recordabas que tenías.



Estas te consumen espacio y si no las necesitas puedes hacer clic y borrarlas ahí mismo para liberar de manera inmediata en la memoria varias decenas de megabytes (MB), y aveces centenas, suficientes para sacar unas cuantas fotos más.



4. Borra otras "cosas" que no necesitas



De vez en cuando haz un barrido y deshazte de los archivos que no necesites. Fotos y videos que no te interesa conservar, iBooks que no lees, películas que ya no vas a ver o Podcasts que ya escuchaste.



También es posible que lleves en tu iPhone muchas canciones que no escuchas regularmente. Una alternativa para no tener que cargar con ellas en la memoria del celular es utilizar en su lugar aplicaciones de streaming de música, como Spotify.



5. Utiliza el almacenamiento en la nube

?

Recuerda que no necesitas tener cientos de fotos, videos y canciones en tu iPhone o iPad.



Si las almacenas en la nube puedes acceder a ellas cada vez que haya una conexión a Internet sin necesidad de ocupar la memoria de tu dispositivo.



Puedes aprovechar el propio servicio de Apple, iCloud, que te ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito. Pero además hay una multitud de opciones gratuitas y asequibles en el mercado, como Dropbox, One Drive o Google Drive.