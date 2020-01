Los mismos nombres, entre los libros más vendidos

Nombres como Carlos Ruiz Zafón con el "Laberinto de los espíritus"; Paula Hawkins y su "Chica del tren" o J.K. Rowling con la nueva entrega de Harry Potter comenzaron 2017 igual que cerraron el año anterior, siendo los autores preferidos de los lectores.



En el apartado de no ficción, las predicciones del horóscopo chino para este año de Ludovica Squirru sigue una semana más en lo más alto de las listas argentinas, mientras el lingüista y pensador político Noam Chomsky sitúa su nueva obra "¿Quién domina el mundo?" como la más vendida en Colombia.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Personas Desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "El Laberinto de los Espíritus" - Carlos Ruiz Zafon (Planeta)

4.- "Falcó" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017" - Ludovica Squirru Dari (Urano)

2.- "La Década Sakeada" - Fernando Iglesias (Margen Izquierdo)

3.- "Así me Cuido Yo" - Marina Borenztein (Planeta)

4.- "Usar el cerebro" - Facundo Manes (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "Grey: Cinquenta Tons de Cinza, Pelos Olhos de Christian" -

E. L. James (Intrínseca)

4.- "A Garota No Trem" - Paula Hawkins (Record)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Humano Demais" - Rodrigo Alvarez (Globo)

3.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva)

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

2.- "De la estupidez a la locura" - Humberto Eco - (Penguin Random)

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

4.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco - (Penguin Random)

No ficción:

1.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky - (Ediciones B)

2.- "Los Románov 1613-1918" - Simon Sebag (Planeta)

3.- "Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida" - Amalia Andrade - (Planeta)

4.- "Manteniendo la democracia, maestro" - Luis Plazas - (Cangrejo Editores Ltda)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

2.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo (Planeta)

3.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

4.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

2.- "Cree en ti" (Vol. 1) - Rut Nieves Miguel (Autor-Editor)

3.- "Los secretos que jamás te contaron" - Albert Espinosa (Grijalbo)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Wrong Side of Goodby" - Michael Connelly (Little Brown=

2.- "No Man's Land" - David Baldacci (Grand Central=

3.- "The Whistler" - John Grishman (Doubleday)

4.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books)

No ficción:

1.- "The Princess Diarist" - Carrie Fisher (Blue Rider)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

3.- "Wishful Drinking" - Carrie Fischer (Simon & Schuster)

4.- "Killing The Rising Sun" - Bill O'Reilly y Martin Dugard (Holt)

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Chanson douce" - Leila Slimani (Gallimard)

2.- "Petit pays" - Gael Faye, (Grasset et Fasquelle)

3.- "Blake et Mortimer; le testament de Williams" - Yves Sente,

André Juillard (Blake et Mortimer)

4.- "Harry Potter et l'enfant maudit: parties I et II" - J.K. Rowling (Gallimard-jeunesse)

No ficción:

1.- "Promenades en bord de mer et etonnements heureux" - Olivier

de Kersauson (Cherche Midi)

2.- "L'avenir en commun; le programme de la France insoumise et

son candidat Jean-Luc Mélenchon" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil)

3.- "Le canard enchainé, 100 ans; un siècle d'articles et de

dessins" - Patrick Rambaud; Laurent Martin; Bernard Comment (Seuil)

4.- "Sur les chemins noirs" - Sylvain Tesson (Gallimard)

Fuente: Edistat

MÉXICO

Ficción

1.- "Torre oscura 1: El pistolero" - Stephen King (Debolsillo)

2.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert (Debolsillo)

3.- "Brevísima historia del tiempo" - Stephen King (Booket)

4.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert - Joël Dicker (Debolsillo)

5.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Paidós)

No ficción

1.- "Mandalas y otros dibujos budistas para colorear" - Antonio

Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

2.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear"- Antonio

Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

3.- "No te enganches #todo pasa" - Cesar Lozano (Aguilar)

4.- "Creatividad, S.A" - Edwing Catmull (Conecta)

5.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

Fuente: Librería Gandhi.EFE

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Night School" - Lee Child (Bantam Press)

2.- "Betrayal" - Martina Cole (Headline)

3.- "The Flame Bearer" - Bernard Cornwell (HarperCollins)

4.- "The Girl on the Train" - Paula Hawkins (Doubleday)

No ficción

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus)

2.- "How It Works: The Mum" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

3.- "Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century)

4.- "How It Works: The Husband" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

Fuente: The Sunday Times