Evo denuncia en la Celac arremetida “imperialista” contra Cristina y Maduro

El presidente Evo Morales centró su discurso ante los mandatarios que participan de la III Cumbre de Jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe (Celac) que se realiza en Costa Rica en cuatro temas de interés regional que tienen que ver con Venezuela, Argentina, Cuba y Colombia.



Morales aseguró que aún hay “intereses externos e internos” que buscan atentar contra el desarrollo de los países en Latinoamérica, citando específicamente los casos de Venezuela y Argentina.



“Estamos viendo una agresión política contra algunos países de orientación antiimperialista como es el caso de Venezuela. Hermano (Nicolás) Maduro, toda nuestra solidaridad, estamos convencidos que después de haber fracasado con una agresión política ahora vienen con la agresión económica”, dijo Morales.



Las palabras de Morales hacen referencia a la grave crisis de abastecimiento de alimentos e inflación que sufre Venezuela y cuya responsabilidad es atribuida por el Gobierno de este país a los empresarios privados.



Sobre Argentina, y en referencia directa al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente aseguró que tras fracasar con una “agresión económica ahora pasan a una agresión política con ciertas emboscadas". "A la hermana Cristina toda nuestra solidaridad”, afirmó.



De esta manera Morales respalda la tesis del Gobierno de Argentina que considera que la muerte del caso Nisman se debe a un interés de perjudicarlos directamente.



Cuba y Colombia



Evo Morales dijo que en el caso del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos su pensamiento es “diferente” al del resto de mandatarios porque no considera que el Gobierno de Barack Obama esté “regalando” algo al pueblo cubano sino que era su obligación reparar un daño histórico.



“Esto fue por la conciencia y unidad del pueblo cubano y la unidad del mundo entero frente a una injusticia. Esperamos que este restablecimiento de relaciones diplomáticas termine con el bloqueo económico”, aseguró.



El presidente también felicitó al Gobierno de Colombia por encaminar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a quienes les pidió darse cuenta que ahora “los guerrilleros del pasado son presidentes” y que la actual lucha democrática no se realiza con armas.



“No necesitamos armas para hacer revoluciones, estamos en otros tiempos. Por eso todo nuestro apoyo al presidente (Juan Manuel) Santos de Colombia en ese esfuerzo”, agregó.



Institucionalizar la Celac

Morales además habló de la “necesidad de institucionalizar” la Celac y conformar una Secretaria General y un Parlamento que funcionen como instancias para coordinar todos los proyectos regionales propuestos en las cumbres.



“Es importante dar pasos importantes para consolidar la integración”, afirmó y agregó que el "problema que tenemos (es) que debemos liberarnos de banqueros trasnacionales y del imperio norteamericano".



El mandatario pidió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que asumirá la presidencia pro témpore del bloque, que trabaje en la consolidación de la Celac, como institución multilateral.



El presidente Evo Morales no se refirió a la demanda marítima boliviana ni al litigio presentado contra Chile ante la Corte Internacional de La Haya.