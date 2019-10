Adolfo Chávez no volverá al país y le buscan refugio

El dirigente indígena Adolfo Chávez está en Quito, Ecuador, y decidió no retornar la país tras conocerse la orden de detención en su contra en el marco del proceso de investigación por la corrupción en el caso del Fondo Indígena.



Lázaro Tacco, líder indígena, indicó en contacto teléfonico con EL DEBER, la decisión de su compañero y aseguró que la Federación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) le está buscando refugio político en el extranjero.



Chávez confirmó a EL DEBER su decisión mediante WhatsApp en un breve contacto. El exsecretario ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) no especificó si solicitará asilo en Ecuador u otro país de la región.



El indígena viajó a París para la cumbre mundial del clima y aunque inicialmente había anunciado que volvería al país, al final decidió no hacerlo.



En las primeras semanas de diciembre, Chávez fue declarado rebelde al no asistir a su audiencia de medidas cautelares por la juez Primero de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Distrito Judicial de Santa Cruz, Albania Caballero, quien además ordenó su detención.