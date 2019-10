Muñoz admite tensión en las relaciones con Bolivia

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, calificó ayer, en una entrevista en La Tercera de momento complejo su relación con Bolivia y Perú, aunque no excepcional, porque, a su juicio, cada cierto tiempo se registran momentos de mayor o menor tensión con ambos países.



“Crítico es una palabra excesiva. Podría decir que es un momento complejo, como varios que el país ha vivido en los últimos años. En la reunión que tuvimos esta semana con los excancilleres comentábamos que todos hemos tenido que enfrentar momentos parecidos. El momento actual no es excepcional", explicó.



A su juicio, Chile tiene una política exterior sólida, variada, cuyo reconocimiento internacional se evidencia en el peso que tiene en los organismos multilaterales.



En esa línea, remarcó que "el activo" que tiene que cuidar Chile, cuando se enfrenta a desafíos "como el de estos días", es la unidad y la cohesión nacional.



El canciller chileno reaccionó con fuerza a la pregunta del entrevistador, que consideró que las declaraciones del papa Francisco y de la canciller de Alemania, Angela Merkel, se tomaron como un respaldo a las aspiraciones bolivianas y una derrota a la postura chilena.



“A ver, esos líderes han llamado al diálogo. Déjeme preguntar: ¿Quién ha roto el diálogo? ¿Quién decidió demandar unilateralmente a su interlocutor en el diálogo ante la Corte de La Haya? ¿Se demanda ante un tribunal para dialogar? El canciller boliviano visita Santiago, nos enteramos por los diarios, no me pide entrevista y no habla con ninguna autoridad chilena. ¿Eso es diálogo? Bolivia está más bien en un monólogo. Diálogo es lo que queremos. Por eso es que no podemos sentirnos aludidos, y menos ofendidos", cuestionó Heraldo Muñoz