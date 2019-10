Portachuelo levanta el bloqueo y se despeja la ruta a Cochabamba

Luego de varias horas de bloqueo por parte de los pobladores de Portachuelo, la carretera que une Santa Cruz y Cochabamba a la altura del km 75, quedó expedita.



El bloqueo provocó que decenas de vehículos queden varados y que las salidas hacia Cochabamba se suspendan. Un contingente policial llegó al lugar en horas de la tarde y logró persuadir a los pobladores de Portachuelo para que levanten la medida de presión.



"Nos han comprometido una reunión con el Ministro de Autonomías (Hugo Siles) y agilizar la liberación de las cuentas del municipio para resolver este problema a la brevedad posible por eso es que de momento levantamos la medida sin dejar el estado de emergencia", indicó a la agencia ABI el dirigente vecinal, Mirko Sandoval.



El conflicto



Los seis concejales de Portachuelo se habían sumado al bloqueo de la carretera nueva a Cochabamba que ejecutan más de un centenar de vecinos desde las 10:00 de este jueves. Pedían al Ministerio de Autonomía y Finanzas el descongelamiento de las cuentas municipales.



Álvaro Ribera, director de Comunicación de la Alcaldía de Portachuelo, informó a EL DEBER que la propuesta se ha realizado de forma esporádica desde la medianoche del miércoles a fin de disminuir el perjuicio a los transportistas y viajeros que recorren esa ruta interdepartamental.,

Sin embargo, señaló que los pobladores han decidido, después del mediodía de este jueves, ya no dar tregua en el corte de la carretera hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite las cuentas de la Alcaldía.



Este municipio norteño se encuentra "ahogado" por las deudas. El servicio de recojo de basura está suspendido y el personal médico de los centros de salud no recibe salario desde abril, sin contar que el hospital central ya no cuenta con medicamentos ni insumos, manifestó Ribera.



La crisis se refleja también en los edificios municipales, que desde hace cinco meses están con facturas de luz y agua sin pagar. Varias oficinas están sin servicios básicos.