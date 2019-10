Mesa habla de unidad y envía saludo a abogados

Uno de los voceros de la causa marítima y expresidente, Carlos D. Mesa, envió un saludo a los abogados Monique Chemilier y Antonio Remiro Brotons, que arribaron al país para reuniese con parte del equipo jurídico nacional y evitó ingresar en la polémica sobre las razones por las que no fue convocado a la cita.



"Un saludo de respeto y amistad a los abogados Monique Chemilier y Antonio Remiro Brotóns. Unida, Bolivia siempre tendrá éxito en su demanda", escribió el representante en su cuenta oficial en Twitter, primer mensaje desde que se conoció que no lo invitaron a la reunión "técnica".



En la víspera el presidente Evo Morales se refirió al tema, señalando que "sin Carlos Mesa, sin Tuto Quiroga, sin Jaime Paz han habido muchas reuniones y a veces ha sido importante su participación, cuando invitemos ya definiremos".



La máxima autoridad del país se molestó en cierto momento cuando se le consultó sobre la ausencia de Mesa, afirmando que la reunión de ayer en Santa Cruz es mucho más importante que ese detalle, que acaparó la atención de los medios.



"No solo tenemos un vocero, todos los expresidentes son nuestros voceros (...) Han habido tantas reuniones y Carlos Mesa nunca ha participado", recordó, a tiempo de valorar los avances que Bolivia logra en su causa de reivindicación.



El expresidente expresó públicamente su rechazo a la reelección de Morales, hizo un comentario sobre lo que le debe el líder del MAS a "Goni", recibió un sinfín de críticas y tuvo un impasse con el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, incluso hubo de por medio una amenaza de juicio de responsabilidades.



