Heladas suben el precio de tres productos

Con la mitad de su bolsa cargada con verduras, Rosa Flores, que vive en el barrio Abaroa, regatea con su caserita del mercado Abasto el precio del tomate, producto que registró un aumento de Bs 7 a Bs 12 por kilo. Igual que el tomate, la lechuga subió de Bs 3 a 5 la planta y el pimentón se redujo de 4 a 2 unidades por Bs 5.



Mientras, Patricia Muñoz, comerciante, le explica a Rosa que en los valles cruceños la producción no fue normal debido a las heladas y que el tomate que venden, de Perú, subió de Bs 80 a Bs 200 la caja.



“Los tomates de Mairana están llegando verdes y son más chicos, igual subió su precio. En cambio, el tomate más grande y rojo que estamos vendiendo es de Perú. Cuando el kilo de tomate costaba Bs 5 mis caseritas llevaban tres kilos, ahora a Bs 12 me llevan 1 kilo o medio kilo”, indicó.



Nue Morón, presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores (Asofruth), afirmó que las bajas temperaturas en los valles ha retrasado la madurez del tomate. Sin embargo, dijo que con las 1.600 hectáreas sembradas se normalizarán los precios.



“En un mes vamos a copar el mercado y los precios del tomate de los valles van a caer”, aseguró.



Poca siembra por temor



Elsa Candia, alcaldesa de Pampagrande, uno de los municipios productores de hortalizas y verduras, dijo que para esta temporada los productores no han cultivado mucho tomate ante el temor de una helada. No obstante, anunció que el próximo mes el abastecimiento se normalizará.



“El tomate ha escaseado un poco esta temporada porque los productores han sembrado en menor escala, pero en un mes vamos a garantizar el abastecimiento en los mercados”, indicó.



Según Sonia Ruedas, directora de Mercados, su repartición no tiene el poder de regular precios. Sin embargo, verifican que los vendedores pongan los precios a la vista para evitar especulación.



