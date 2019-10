Hoy se espera un frente frío débil con lluvia y tormentas

10/05/2015

Con vientos del noroeste a una intensidad de 8 km por hora iniciará la mañana de hoy. En la tarde ingresará a la ciudad un frente frío con vientos del sur de entre 10 y 20 km por hora con lluvia y tormentas eléctricas. La temperatura tendrá un leve descenso y se prevé una máxima de 26º C y una mínima de 18º C, detalló Carlos Melgar, pronosticador del Departamento de Meteorología de Aasana.



La sensación de frío permanecerá en la ciudad el día lunes, mientras que para el martes se espera un descenso hasta los 13º C, acompañado de lluvias y vientos de entre 20 y 30 km por hora