Kuczynski no indultará al expresidente Fujimori

El presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró que no concederá el indulto que el encarcelado expresidente Alberto Fujimori solicitó este viernes al Gobierno para ser exonerado de la condena de 25 años de prisión que cumple desde 2009 por violaciones a los derechos humanos y corrupción.



Tras una reunión con la líder opositora venezolana Mitzy Capriles realizada el domingo por la noche, Kuczynsky afirmó a los medios locales que no le sorprende que Fujimori solicite un indulto a menos de una semana de que asuma la Presidencia.



El gobernante recordó que el actual presidente de Perú, Ollanta Humala, "tiene el derecho de dar el indulto, si decide hacerlo", hasta el 28 de julio, cuando se realice el cambio presidencial.



Los hijos de Fujimori ya presentaron en 2013 un pedido de indulto humanitario a Humala bajo el argumento de que padecía cáncer, sin embargo la solicitud fue rechazada por el mandatario peruano argumentando que el prisionero no se encontraba en peligro de muerte.



Kuczynski comentó nuevamente que, en lugar del indulto es partidario del arresto domiciliario. Todo depende de si el Congreso controlado por el partido fujimorista Fuerza Popular aprueba una ley que permita a los presos de determinada edad cumplir sus sentencias en sus respectivos domicilios.



Alrededor de un millar de personas se manifestaron el viernes en el centro de Lima para solicitar la "inmediata liberación" de Alberto Fujimori, cuando todavía no se conocía la solicitud de indulto presentada por el expresidente.



Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de 15 personas en el barrio limeño de Barrios Altos en 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, ambas a manos del grupo militar encubierto Colina.



También fue condenado por el secuestro, en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del Ejército, del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de 1992.



Fujimori también recibió otras condenas que en su conjunto suman 60 años de prisión, por delitos de corrupción como el desvío de fondos públicos para comprar la línea editorial de diarios sensacionalista en favor de su reelección, pero la ley peruana solo contempla la condena más larga, de 25 años.



El exgobernante, de 77 años, está recluido en una celda personal en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía de Perú, en el este de Lima, y periódicamente es traslado a clínicas de la capital peruana para ser tratado de hipertensión y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia.