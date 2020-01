Finge lesión para no participar en el Contra 7

¿Anabel Angus busca excusas para no bailar en el Contra 7 de este sábado? Mira el video para salir de dudas.

"Ay, me duele la pierna! Creo que no puedo bailar. Hacete (Ronald) el enfermo. Paramédicos, más de tres días de baja médica para mí. No creo que puede participar", dijo en tono de broma la presentadora de Calle 7.

Ronald, conductor del realty y colega de Angus, se ofreció para aliviar el dolor de su compañera con una friccionada; además dijo que así no podían bailar en el desafío.

La prueba será este sábado, a las 22.00, en Yo me llamo y los contrincantes son Eloísa - Enrique y Grisel -Ronico, entre los cuales el público elegiría a la mejor dupla de presentadores de la red Unitel.

Al final, Anita y Ronald aclararon que están con todo para ganar el Contra 7.

"Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para derrotar a las dos parejas más queridas de la Red Unitel”, agregó la dupla de Calle 7.

Sin más, mirá el clip: