Estas son las fuerzas que actúan en la guerra siria

La implicación de Rusia en Siria vuelve aún más complejo el conflicto que opone desde comienzos de 2011 al régimen de Bashar al Asad con sus opositores armados antes de entrar en escena de numerosos grupos, sirios y extranjeros, y las grandes potencias.



El régimen y sus aliados



El ejército sirio, que contaba con 300.000 efectivos en sus unidades al comienzo del conflicto, ha visto caer este número a la mitad, ya sea por muertes, defecciones e insumisos. Ha perdido dos tercios del territorio del país a manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI), kurdos, rebeldes moderados e islamaistas del Frente Al Nosra, rama siria de Al Qaida.



Sin embargo, el territorio que aún conserva es estratégico, puesto que comprende la capital Damasco, las ciudades de Homs y Hama en el centro, litoral y una parte de la provincia de Alepo, o sea, regiones en la que vive la mitad de la población todavía presente en Siria.



- Las milicias prorrégimen cuentan con entre 150.000 y 200.000 hombres. La principal, las Fuerzas de Defensa Nacional (FDN, unos 90.000 combatientes), fue creada en 2012.



Se añaden a una multitud de milicias locales, las que provienen de Líbano, Irán, Irak o Afganistán. La más importante es la del Hezbolá libanés, que comprende entre 5.000 y 8.000 combatientes según los expertos.



- Rusia: aliado de peso del régimen de Damasco, este miércoles realizó sus primeros ataques aéreos. En las últimas semanas no ha cesado de reforzar su presencia, instalando una base aérea en el aeropuerto de Latakia (oeste) y desplegando sus aviones de combate, sistemas de defensa antiáerea y equipos modernos, parte de los cuales han sido cedidos al régimen de Al Asad. Al menos fueron enviados 1.700 soldados como refuerzo, según la prensa rusa.



- Irán: principal aliado regional del régimen sirio, envió 7.000 Guardianes de la Revolución para apoyar al ejército, así como consejeros militares y ayuda económica.



Los rebeldes y el frente Al Nosra



- Ahrar al Sham: uno de los más importantes grupos rebeldes. Creada en 2011 y financiada por los países del Golfo (Pérsico) y Turquía según los expertos, esta milicia está presente sobre todo en el norte del país y en la región de Damasco. De inspiración salafista, en 2015 intentó presentarse a Occidente como moderada.



- El Frente Al Nosra: rama siria de Al Qaida, es el más importante grupo yihadista después de su rival, el EI. Liderado por Abu Mohamad al Jolani, está clasificado como "terrorista" por Washington, el mismo está aliado con otros grupos rebeldes, en particular en las provincias de Idleb (noroeste) y de Alepo (norte). También está presente cerca de Damasco y en el sur.



Estos dos grupos integran junto a otras milicias rebeldes menos importantes "El Ejército de la Conquista". Financiado según los expertos por países del Golfo, éste ha echado por completo al ejército sirio de la provincia de Idleb.



- Jaish al Islam: el más importante grupo rebelde de la región de Damasco. Está dirigido por Zahran Alluche, un islamista.



- El Frente del Sur: compuesto por grupos armados no islamistas, ha conquistado partes de la provincia de Deraa (sur).



Grupo Estado Islámico



El grupo mejor organizado, más rico y temible a causa de las atrocidades que perpetra, el EI ha conquistado desde su irrupción en el conflicto la mitad del territorios sirio.



Dirigido por Abu Bakr al Baghdadi, cuenta con decenas de millares de efectivos, combate al régimen, a Al Nosra, a los otros grupos rebeldes y a los kurdos. En junio de 2014 proclamó un "califato" en los territorios conquistados en Siria y el vecino Irak.



Casi 30.000 yihadistas extranjeros han llegado a ambos países desde 2011, la mayoría para enrolarse en las filas del EI, según los servicios de inteligencia estadounidenses.



Los Kurdos



Sobretodo presentes en el norte y noreste de Siria, los kurdos defienden ellos mismos sus regiones tras la retirada del régimen de éstas. Han recibido el apoyo de la coalición internacional para echar al EI de varias de sus ciudades.



Coalición internacional



Ante las atrocidades cometidas por el EI, Estados Unidos y varios países árabes han lanzado desde setiembre de 2014 ataques (aéreos) contra los yihadistas del EI, sin lograr neutralizarlos hasta ahora. Se le han unido otros países occidentales, entre los cuales Reino Unido y Francia.

