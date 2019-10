Piden castigo para el asesino de la profesora

Los colegas y amigos de Juana Lilian Arteaga Montenegro (32), una profesora que trabajaba en el hogar Teresa de los Andes y cuyo cuerpo fue hallado en horas de la madrugada de ayer, piden que se castigue al autor con todo el peso de la ley.



Wilfredo Mamani, uno de sus colegas, la recuerda como una persona trabajadora y muy responsable, por eso es que pide que el asesino reciba su castigo por este crimen.



La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), al mando del coronel Gonzalo Medina, ayer esclareció la muerte violenta de la maestra del colegio que funciona en el hogar Teresa de Los Andes, cuyo cuerpo fue abandonado justo al frente de este centro, a un costado de la ruta que rodea Cotoca y va hacia Puerto Paila.



El supuesto autor del crimen, es un mototaxista que era pareja de la mujer y que cuando fue detenido confesó, según la Policía, el feminicidio con el que se suman a 10 los casos ocurridos en el departamento en lo que va de este año, uno menos que los 11 registrados en todo 2015.



Las primeras investigaciones dan cuenta que el sujeto golpeó a la mujer, que luego cayó inconsciente, en medio de la oscuridad del lugar, donde el depravado primero la estranguló y luego la ultrajó sexualmente. Al ver que la mujer no reaccionaba, el sujeto abandonó el cuerpo semidesnudo de la profesora y escapó en su motocicleta como si nada hubiera ocurrido.



Encabezó una movilización



El autor del hecho trató de desviar la investigación. Cuando la Policía se movilizó en busca del autor del crimen, un bloqueo trató de perjudicar su trabajo, ya que un grupo de mototaxistas, entre los que estaba el ahora detenido, gritaba consignas contra los policías acusándolos de negligentes, cuando las pesquisas para esclarecer el crimen de Juana apenas se iniciaban.



El coronel Medina contó que se tomó contacto con la familia de la mujer. Se conoció que ella tenía un teléfono celular que llevaba consigo siempre, pero que no fue encontrado en el lugar del hecho. Esta información permitió ubicar a través del GPS el aparato, que estaba justo en poder del mototaxista que encabezaba la marcha y que ha sido identificado como Pepe P.G.



En sus primeras declaraciones el hombre confesó todo. Dijo que era concubino de Juana Lilian Arteaga y que el domingo en la noche se divirtieron en un local consumiendo bebidas.



Este hecho se registra después de la muerte de la afroboliviana Ana Media Iriondo. Esta joven hace unos 15 días sufrió quemaduras en un 70% de su cuerpo. Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, fue su pareja que le roció con gasolina en un ataque de celos y le prendió fuego, en el cuarto donde su hijo dormía. El hombre ya está en la cárcel de Palmasola, pero los abogados de la víctima presentarán hoy la ampliación de la querella por feminicidio.