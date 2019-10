Acusados por caso terrorismo piden que no se use su imagen

Alberto Melgar, Zvonko Matkovic Ribera, Gary Prado Salmón, Juan Carlos Guedes y Marcos Monasterio, entre otros acusados, pidieron ayer al tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que lleva adelante el juicio por supuesto terrorismo que prohíba la difusión de separatas y spots con sus imágenes, porque -según ellos- esto viola su derecho a la presunción de inocencia.



El tema salió a discusión después de que el Gobierno divulgara una separata con el título Se confirma terrorismo separatista en Bolivia 2008-2009, así como un spot televisivo.



Los procesados indicaron que esta es la cuarta vez que se difunde este tipo de publicaciones y que el tribunal no hace nada al respecto. “No tengo nada que ver con alzamiento armado como se dice en el spot, le pido presidente que se ponga las pilas, no sabe cómo sufre mi familia”, expresó Juan Carlos Guedes. A su turno, Melgar pidió no meterse con su familia, haciendo alusión a la imagen de su esposa difundida en una publicación del Gobierno.



El juez Sixto Fernández, después de escuchar los reclamos, descartó remitir alguna nota a los ministerios de Comunicación y de Gobierno para evitar dicha difusión. Dijo que la base del juicio es la acusación y sobre ella se va a juzgar. “Los abogados y acusados tienen toda la vía necesaria para hacer valer su derecho”, acotó /REN