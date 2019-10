Cadex calcula $us 5.000 millones para infraestructura exportadora

Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), toda iniciativa que apunte a expandir la frontera agrícola y la producción en un millón de hectáreas por año, como ambiciona el Gobierno, resultará díficil concretar si no se flexibilizan las normativas y decretos relativos a los temas planteados -seguridad jurídica, biotecnología, infraestructura y liberación de las exportaciónes- y si no se apura una inversión pública-privada de alrededor de $us 5.000 millones para garantizar la infraestructura productiva exportadora en los próximos cinco años.

La posición fue manifestada por el gerente general de la Cadex, Oswaldo Barriga, en la presentación del informe de la economía exportadora y sus perspectivas 2015. A su juicio, de nada servirá proyectar un crecimiento de la capacidad productiva del país si no se cuenta con la infraestructura logística requerida para el comercio de la oferta exportable nacional. “Urge la construcción de proyectos viales, portuarios, ferroviarios y aeroportuarios”, dijo.

En sintonía con la Cadex, fuentes de sectores productivos cruceños indicaron que mientras no se viabilicen soluciones a los ejes temáticos, punta de lanza planteados -seguridad jurídica, biotecnología, infraestructura y exportaciones -los planes quedarán en buenas intenciones.



Balance 2014 y proyección

Respecto a la economía exportadora 2014 y sus proyecciones, Barriga dio cuenta de que en cifras globales, el desempeño fue bueno porque se logró facturar casi $us 13.000 millones por la exportación de más de 28,4 millones de toneladas.

No obstante, dijo que preocupa la desaceleración del comercio exterior en volumen que reflejan los sectores agropecuario, manufacturero forestal y exportador de minerales.

Entre otros productos de origen agropecuario con una fuerte caída de operaciones comerciales está la soya, la quinua, frejol, maíz, girasol y caña de azúcar. La exportación de manufacturas de madera y minerales como oro, estaño y antimonio también registran un bajón.

Barriga atribuyó la desaceleración de las exportaciones de dichos sectores a la falta de seguridad jurídica de la tierra, efectos climatológicos que golpean los rendimientos y la restricción a las exportaciones que limitan las inversiones