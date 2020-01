Déficit comercial supera los $us 500 millones

Hasta abril de 2017 la balanza comercial ya se muestra deficitaria, pues, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se lleva exportado $us 2.349 millones y se importaron $us 2.860 millones, dejando un saldo comercial negativo de $us 512 millones, mientras que en similar periodo en 2016 el monto fue de $us 477 millones.

Esta tendencia negativa en la relación importación/exportación ya se vienen dando desde 2015, cuando por primera vez después de 11 años la balanza comercial dio rojo con un déficit de $us 855 millones, producto de haber exportado $us 8.912 millones e importado $us 9.766 millones.

Es en 2016 cuando la cifra negativa sube a los $us 1.213 millones, luego de exportar $us 7.214 millones e importar $us 8.427 millones.

Las lecturas del tema

Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que el déficit comercial es resultado de la crisis internacional del precio del petróleo que provocó que el gas natural se venda a un menor costo. El otro factor fue que por distintas causas la demanda del energético, especialmente por parte de Brasil, disminuyó, lo que generó menores ingresos al país.

Figueroa hizo notar que la categoría insumos industriales es la que predomina con $us 864,5 millones, en las importaciones que hizo el país en los primeros cuatro meses de 2017, por lo que es una muestra de que el sector productivo busca mejorar su rendimiento y que eso es positivo.

Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) subrayaron que este de-sequilibrio es preocupante, pues eso demuestra que la oferta boliviana con valor agregado es ínfima.