Evo pide acompañar paz con justicia en Colombia

"Quiero decirles que paz sin justicia social no es una garantía", aseveró el presidente Evo Morales sobre los resultados del plebiscito en Colombia sobre el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en el que se impuso el No.



La autoridad sostuvo que "el Gobierno y el pueblo boliviano saluda al pueblo de Colombia y a todos los sectores por esa vocación democrática por apostar por la paz en Colombia". El 50,22 % de toda la población que acudió a las urnas rechazó el pacto con la guerrilla.



Conoce más: Renuncia negociador y las FARC hablan de rectificar



"El Gobierno boliviano saluda al pueblo de Colombia en esta búsqueda de la paz (...) Es tan importante la participación de la comunidad internacional para que nuestro continente sea un continente sin conflictos armados", agregó Morales desde Palacio de Gobierno.



Sostuvo que "la paz está en camino, pero sí, hay que consolidar y para eso es muy importante el sacrificio, perseverancia y no podemos dejar solo al pueblo de Colombia, por eso hay que apostar por una paz con justicia social".



Lea también: Los colombianos le dicen No al acuerdo de paz



Instó a "seguir haciendo esfuerzos, desde el Gobierno de Colombia, los garantes, organismos internacionales y los presidentes (...) Esperemos que estos resultados permitan la búsqueda de otros mecanismos para consolidar la paz en Colombia".