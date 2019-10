Ortiz ve un 'autogolpe' y le responde a Quintana

Una de las figuras más públicas de la oposición, el senador Óscar Ortiz, considera que el Gobierno está enfrentado un "autogolpe" que surge de los propios errores del presidente Evo Morales y de su entorno, y que profundiza cada vez más las "divisiones" que existen entre los propios masistas.



En una entrevista de EL DEBER, un día después de que Quintana calificó a Ortiz de "soplón de Estados Unidos", el senador dijo que la crisis en el Gobierno viene de adentro y no de afuera, y que los insultos y agresiones verbales del ministro ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional este jueves solo son una muestra de desesperación del oficialismo por dar por cerrado el caso Zapata.



- El ministro Quintana lo llamó a usted "soplón de EEUU" y "bufón del imperio" ¿qué dice al respecto?

- Lo que hizo el ministro Quintana fue atacar e insultar, porque es la forma en que pretende evitar explicar y aclarar toda su actuación y responsabilidad en el caso Zapata-CAMC, nuestra investigación ha puesto el dedo en la llaga. En el informe de minoría presentamos todos los indicios de la existencia que diversos delitos, especialmente del uso indebido de influencias. Es vergonzosa su actuación, pero no nos va a distraer ni a cansar.



Vamos a seguir investigando este y otros casos como lo hicimos con el Fondo Indígena y las barcazas chinas, y como hay que hacerlo con el "Programa Bolivia Cambia, Evo Cumple" que Quintana administra y que es 10 veces más grande que el Fondo Indígena, porque todo lo ha contratado por la vía directa.



- ¿En qué quedaron los anteriores casos denunciados?

?- Ninguno de estos casos se ha esclarecido porque hay un "modus operandi" en el Gobierno que es echarle la culpa a dos o tres personas, sin llegar a las autoridades superiores. Es lo que se quieren en el caso Zapata.



El ministro no solo ratificó en su denuncia el tráfico de influencias, sino que habló de algo más grave: una organización criminal. Lo que pasa es que se quedó corto y no dijo quiénes son los jefes de esta organización.



- ¿Qué sabe al respecto?

- Espero que Quintana se anime a decir la verdad entera, no hay mucho de dónde elegir. ¿De dónde sacaba el poder la señora Gabriela Zapata? ¿Zapata obtenía el poder por su relación con el presidente?, ¿obtenía su poder con otra supuesta relación con el ministro de la Presidencia?, Zapata también dijo que el propio ministro de Minería iba a su casa y el ministro tuvo que aceptar que sí. Por lo visto, ella sabía administrar sus relaciones con distintas autoridades del Gobierno para ejercer su influencia.



- Quintana dice que hay un complot de la oposición que viene desde EEUU, ¿Ud. qué opina?

- Lo que hay es un autogolpe porque los escándalos de corrupción salen del propio Gobierno. Ellos no logran superar su derrota del referéndum, se siguen echando la culpa de quién es el responsable, tampoco logran superar el caso Zapata y en lugar de ser sinceros con la población y de que cada uno asuma su responsabilidad, atacan a los medios y detienen a los abogados.



?El autogolpe viene de los mismos errores del presidente. Primero, ¿quién tuvo la relación con la señora Zapata?; segundo, esto es producto de un sistema totalmente equivocado que es el haber convertido las contrataciones directas en la regla y no la excepción, dejando a un lado las licitaciones; y tercero, ¿quién puede creer que el ministro Quintana no sabía lo que pasaba en su ministerio si él mismo se anda jactando de que saben todo lo que pasa en el país?



Quien ha derrotado al MAS en el referéndum no es Zapata, no son los periodistas, es el pueblo que está escandalizado con uno y otro caso de corrupción, en el fondo por la borrachera de poder.



- ¿Hay señales de desesperación en el Gobierno?

- Hay un Gobierno desesperado, porque este tema Zapata-CAMC ya lleva más de tres meses atrayendo la atención de la opinión pública. Lo que pasa es que en lugar de aclarar el tema, quieren matar a quienes desempolvan el problema. Claro, afecta la imagen del presidente, pero es el propio mandatario y su entorno quienes han caído en una serie de contradicciones. ¿A quién le hace daño Quintana con todas sus actitudes? Al presidente y es el propio mandatario quien elige a su entorno.



- ¿Iniciará alguna acción legal contra Quintana por los calificativos en su contra?

- La mejor respuesta es decirle que vamos a seguir investigando con la misma serenidad y acuciosidad con las que hemos estado haciendo. Alguien dijo: "Cuando un perro le ladra a uno en la calle, uno no le responde ladrando". Estamos a otro nivel.



- ¿La situación en la Asamblea Legislativa es mucho más tensa ahora?

- En la Asamblea, el MAS ha defendido con mucho desgano esta situación (en la sesión de interpelación a Quintana). Ayer todos los diputados que fueron miembros de la comisión investigadora del MAS se retiraron de la sala, porque Quintana dejó en ridículo el informe que les pidieron hacer. La comisión dijo que no había uso indebido de influencias. Dos días después de este informe que salvó a Quintana, el propio ministro dice que sí hubo uso indebido de influencias y denuncia la existencia de una organización criminal, claro que sin incluirse.



En el MAS hay mucha división por este tema. Existe una corriente muy fuerte que cree que Quintana es el gran responsable del daño que ha sufrido el Gobierno y el presidente, está claro que él se resiste a asumir esa responsabilidad. Hay una pugna entre los grupos de poder al interior del Gobierno y del MAS que son muy fuertes.



- ¿La intervención de Quintana en la Asamblea puede profundizar esas pugnas internas?

- ?Creo que hay una crisis en el Gobierno tan profunda que el presidente Evo Morales se ha tenido que ir a Cuba sin una agenda establecida, básicamente se ha ido a conversar con Raúl Castro y sus asesores, yo creo que se ha ido a pedir consejos porque ya no confía en sus colaboradores.