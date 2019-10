Quintana ofrece declarar y niega nexos con Zapata

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó como un "ataque alevoso" las últimas acciones de Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales. En la víspera la empresaria envió una carta y filtró supuestas conversaciones que tuvo con la autoridad.



"Respecto a una presunta relación sentimental, romántica o coloquial con la señora Zapata, quiero desmentir categóricamente, de la manera mas diáfana, de la forma más clara esta relación", manifestó el titular en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.



La autoridad sostuvo que "en el hipotético caso de que la conociera y que hubiera entablado una relación amorosa, ustedes creen que esta persona (yo) hubiera presentado la querella, la imputación, hubiera presentado la querella, ustedes creen que hubiera hecho en el caso de esta persona que ha violado la ley".



Dijo que esta misma tarde se presentaría a declarar para establecer que no ayudó en nada a la exgerente de la empresa China CAMC en los negocios que hizo desde oficinas del Gobierno y también anunció que entregará su teléfono para que se revise si existió conversaciones con Zapata.



Aseguró que sí es responsable de la situación jurídica que afronta la expareja del primer mandatario, debido a que presentó la denuncia, evitó que se fugue del país y coadyuva con la investigación del Ministerio Público. "El ministro de la Presidencia no puede hacerse responsable de los hechos cometidos por la señora Zapata", enfatizó.



"Jamás el ministro Juan Ramón Quintana habló ni por un segundillo con la señora Gabriela Zapata. No la conozco", aseveró y señaló que pedirá al abogado Eduardo León que presente las presuntas conversaciones que tuvo con Zapata a la Fiscalía. Dijo que contratará a un abogado para defenderse y no cuatro como la empresaria. "Apenas me alcanza mi salario para mantener a mi familia", remarcó.



"... Cuidado tu propia inteligencia te traicione, podrías estar igual o peor que yo, está claro que si algo malo me sucede, el único responsable eres tú (...) Deberías dejar de mentir al Presidente y a todos los bolivianos", dice la carta que envió Zapata, en la que se despide con un "mi rey".



Audio de la conferencia de prensa del ministro:,