Empresas españolas con interés de venir a Bolivia

El embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, aseguró hoy a representantes del Gobierno boliviano que las empresas españolas se interesan y acercan al país en "plano de igualdad" y con la intención de "conseguir beneficios en común"."Dice el presidente (Evo) Morales que quiere socios en plano de igualdad, no quiere gente que venga a dominar, no quiere dueños ni amos y esa no es la mentalidad con la que las empresas españolas se acercan a Bolivia. Vienen a trabajar, a desarrollar el país", sostuvo Vázquez en la inauguración de las Jornadas de Partenariado Multilateral Bolivia-España que se celebran hoy y mañana en La Paz.Las jornadas, que permitirán a 19 empresas hispanas conocer las oportunidades de inversión, contratos y alianzas en Bolivia, están organizadas por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) de España para tratar sobre temas de medioambiente, agua, transporte, salud, energía y agroindustria.Vázquez reiteró a varios viceministros del Ejecutivo de Morales que participaron en el acto que las empresas españolas llegan al país para "trabajar y desarrollar el país" porque "sólo desde la comunidad de los beneficios se puede imaginar el progreso".El diplomático alabó las "oportunidades nuevas e inéditas" que se abren en Bolivia que tiene una de las tasas de crecimiento más altas de la región y está experimentando una "estabilidad envidiable".El director general de Internacionalización de la Empresa del ICEX), Isaac Martín Barbero, destacó en la apertura de las jornadas que la intención de las mismas es "el afianzado de las relaciones"."Lo relevante de este partenariado es poder escuchar y entender a fin de poner en práctica una de las ventajas competitivas de nuestras empresas que es la singular capacidad de adaptarse a condiciones externas", dijo Martín.A las jornadas también asisten empresas bolivianas y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y Fonplata, que financian proyectos en Bolivia.A las jornadas asisten las empresas hispanas ARPA, Elecnor, Eptisa, Euroestudios, Eurofinsa, FCC Industrial, Gogarsa, Grupo Armando Álvarez, HC Group, Iberese, INCLAM, Inypsa, Master Ingeniería y Arquitectura, Sacyr Construcción, Suber Hispana, Talent, Técnicas Reunidas, Tanslechosa y TYPSA.