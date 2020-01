Fiscalía exime de culpa a Zapata en 4 delitos

El Ministerio Público eximió de culpa a Gabriela Zapata por cuatro delitos en el proceso que se le abrió por usar ambientes de la unidad de Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, presuntamente para tener ventajas económicas.



Según una resolución firmada por los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, el Ministerio Público no halló "suficientes elementos de convicción" para sostener que Zapata incurrió en los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.



Respecto al uso indebido de influencias, la Fiscalía señaló que este tipo penal no se aplica a Zapata porque sólo es para funcionarios públicos.



La joven estaba acusada también porque en su carnet figuraba que es abogada, sin culminar sus estudios universitarios. A este punto, el Ministerio Público no halló el título profesional falso por lo cual se la eximió del delito de falsedad material.



En otra acusación, la Aduana se querelló contra Zapata porque firmó una carta ofreciendo servicios como si fuera abogada representante de una compañía. Al respecto, la Fiscalía descartó el delito de ejercicio indebido de la profesión porque la única víctima de esta acción sería la empresa que representaba la exnovia de Morales y no existe una denuncia de esa firma.



En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, la resolución dice que no se ha podido establecer el daño económico al Estado que habría causado Zapata.



La resolución fiscal fue revelada por Martha Requena, abogada de la exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, quien también está procesada en este caso.



Choque también es eximida



De acuerdo con el texto, Choque tampoco será procesada por cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes y rentas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.



Requena dijo que recién fue notificada con esta resolución -fechada el 15 de julio- y que ahora los querellantes tienen un plazo de 10 días para apelar, no obstante, anunció que pedirá la libertad de su defendida.

La imputación



El 26 de julio el Ministerio Público informó que se habría presentado imputación formal por este caso contra Zapata, Choque y los otros implicados. Según esta información se imputó formalmente a Zapata por otros seis delitos: asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, todos en el grado de autoría.



Además, la Fiscalía acusó a Choque por los tipos penales de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.



La abogada Requena se abstuvo de opinar sobre la imputación porque no ha sido notificada con la misma.