Enfermos reclaman por atención en paro médico

Con la voz entrecortada mientras mira a su madre sufrir por un fuerte dolor de cabeza, doña Sabina, que no quiso dar su apellido por miedo a no ser atendida, nos relata lo que ha venido padeciendo desde que llegó a buscar atención médica en el hospital San Juan de Dios.



La mujer, llegó con su progenitora cerca a las 6:00 de este martes pero no recibió atención médica inmediata; según le dijeron, debía esperar de forma paciente el cambio de turno para ser atendida.



"En Emergencia hay atención, pero ella necesita hacer exámenes y como no hay quien nos selle la orden porque dicen que están en paro, estamos esperando", indicó.



Similar situación es la que pasó Antonio Pocubé que llegó con un dolor en la espalda y a quien le dijeron que tiene líquido en los pulmones, el mismo que debe ser tratado de forma urgente.



"Los enfermos somos siempre los que pagamos el "pato" cuando hay paro. Sé que tienen su derecho a reclamar pero no a costa nuestra", dijo Antonio que llegó desde la avenida Luján en busca de atención médica.



Este es el tercer paro en lo que va del mes que protagonizan los profesionales en salud. El primero fue la semana pasada y ahora se cumple uno de 48 horas. El reclamo pasa por una falta de ítems y una modificación de sus contratos de trabajo a los cuales consideran ilegales.