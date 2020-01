De Flowers y contenidos huecos

No hace mucho se criticó un spot de una marca de muebles por su obscenidad, cuando hasta debió haberse criticado su mal simulacro. Su autor se amparó en que su mensaje cumple porque “da que hablar”. Esa lógica es la que reina, en realidad, en todos los mensajes de contenido vacío, hueco.

El mundo publicitario es impiadoso, y hoy en día no mezquina en ser burdo. Hay (¡ay!) que oír la publicidad radial de empresas que venden lotes abusando de dramatizaciones sujetadas por estereotipos de los más elementales. Hay que ver (¡ay!) lo que pasa la televisión, pero peor: ¡noticiarios!, hasta programas mañaneros y de matiné, donde colocar a un bufón o a un gay es una norma y no la excepción, pues no se trata de demostrar tolerancia de género ni basarse en sus talentos (algo que les vale un bledo), sino directamente en sacar jugo al morbo.

Patéticos conductores divirtiendo a una audiencia enajenada, con excepciones honrosas; espacios donde el robo de un celular, el atropello a un gato o el tropezón de una modelo tienen carácter de noticia seria; programas de entretenimiento creando personajes que se vuelven ídolos de barro y de barrio. Por este fenómeno es que ahora, como ejemplo con doble sentido, la mediática Mayté Flores, cuyo mayor talento es ser dueña de unas nalgas portentosas, tiene una canción de su autoría en Spotify, que es algo así como el ‘Face’ de la radio por internet. ¡Asombroso! ¿La clave del mensaje?: el verso: “Yo no quiero un tipo normal, si tú quieres conmigo hablar, tienes que tener una mastercard”.

Antes de que le salten a la yugular por razones previsibles, habría que entender que ella debe estar siendo un adalid para el universo de mujeres a las que representa y, de hecho, un personaje que asume con total franqueza su identidad. Podemos apreciarla –con justicia y sin hipocresías– como un fenómeno social, como una modelo autogestionada, sin corporaciones auspiciantes. Es innegable que su tecno-reguetón hace apología flagrante del sexo por intercambio monetario o del amor a cambio de dinero, que incidiría negativamente en la mente de una jovencita. Pero, ¿acaso no hay un montón de padres que empujan a sus hijas a concursos de belleza con otros fines, para que aplaudamos del palco?

Mayté usa muy bien el dogma de la industria de consumo: si tiene audiencia, vale, sirve y es recibido con honores. El daño colateral es simplemente lo de menos. La ‘Flowers’ se nos puede reír a carcajadas mientras su cartera se llene, encima logrando lo que publicistas sueñan, como identificarse con una simple palabra: “beishus”, su gran marca registrada. En medio de una comunicación anémica de contenido, lo de ella es menos réprobo que un bollo de cosas.