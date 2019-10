Observan irregularidades en debate sobre la "re re"

El Senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, envió una carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por irregularidades en el debate del proyecto de ley que busca garantizar la repostulación del binomio Evo Morales- Álvaro García Linera.



"El día que se presentó el proyecto de ley, el presidente Evo Morales estaba en Argentina y García Linera fungía como presidente en ejercicio y el presidente del Senado estaba como presidente de la Asamblea, él recibe el proyecto y después el secretario general de la vicepresidencia envía el proyecto al mismo Gonzáles, como si fuera otra persona", explicó el opositor.



Conoce más: Comisión legislativa abre debate por repostulación



Sostuvo que existe una figura de duplicidad de funciones de José Alberto Gonzales el 17 de septiembre, día que se entrega el proyecto. "Ejerció dos cargos el mismo día y eso vicia de nulidad todo este proceso en la comisión Mixta de Constitución", dijo Ortiz.



Además, se observa que el documento no ingresó para su debate en una sesión del Legislativo, por lo que se exige realizar el trámite tal como manda el reglamento de análisis de esa instancia y así no vulnerar ningún procedimiento.



Lee también: Quintana cree que el papa no se refirió a Morales



Hoy la comisión Mixta de Constitución aprobó en grande y en detalle la propuesta, para remitirla al pleno de la Asamblea; mientras, se definió diferir hasta el 21 de febrero el referéndum de consulta sobre el cambio de la Constitución Política del Estado. Inicialmente estaba previsto para el 31 de enero de 2016.



Carta remitida por Ortiz:,