Otras 39 personas declararán por bienes de Techo ‘e Paja

La exesposa de un expresidente de Bolivia y un narco arrepentido calificado durante algún tiempo como el número uno del narcotráfico en Bolivia por los organismos antinarcóticos, figuran en una nueva lista de un requerimiento de la comisión de fiscales anticorrupción integrada por Iván Ortiz, Fanny Alfaro, Ruth Noemí Arnez y Marina Flores dentro de la investigación de fortunas en el caso de Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e Paja’, que purga una condena de 35 años de cárcel en Estados Unidos por delito de narcotráfico.



El requerimiento al que tuvo acceso EL DEBER surge tras la incautación de millonarios bienes por la Fiscalía que precintó y entregó a Dircabi para que los administre a nombre del Estado. La Fiscalía anticorrupción y de sustancias controladas, en las investigaciones abrieron el caso ‘Techo é Paja’ uno y dos para la recuperación de los bienes y el procesamiento a personas que se beneficiaron.



Los fiscales actuaron en base a la primera acción practicada por los organismos antinarcóticos en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando el 13 diciembre de 1990 capturan a Jorge Roca Suárez le incautan en ese país, al menos 16 departamentos y de forma simultánea en Santa Cruz la Felcn realiza procedimientos para incautar la hacienda Horizonte del kilómetro 14 de la carretera al norte con una extensión de 807 hectáreas, además de inmuebles, ganado vacuno, caballos de raza y de competencias deportivas, ponis, búfalos y otros.



El último requerimiento fue elevado por la comisión fiscal a la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y registra otras 39 personas que son investigadas por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, estelionato y estafa agravada dentro del caso ‘Techo ‘e Paja’.



La nómina en el requerimiento la encabeza, Jorge Roca Suárez, su hermana Beatriz Asunta Roca Suárez, ‘Chunty’, el primero detenido en una cárcel de California, en Estados Unidos, y la segunda presa con orden judicial para ser recluida en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz desde hace tres meses, pero internada en una clínica por razones de salud.



En el mismo requerimiento figura el exoficial de la FAB teniente Erwin Guzmán Gutiérrez, quien se sometió al decreto de arrepentimiento en julio de 1991, dictado por el entonces presidente Jaime Paz Zamora.

Entre las 39 personas también figura la exesposa de un expresidente, V.L.C., además de Gerardo Villagómez Rosales que vendió la hacienda Horizonte al empresario agrícola Ernesto Limpias Gutiérrez, después de ser incautada. También aparece en la nómina S.P.L un hombre que hace ocho meses cayó preso en Miami tras arribar de Santa Cruz con $us 1,5 millones y 30 kilos de pastillas ‘Molly’ y que es investigado por la Fiscalía en el caso de Techo ‘e paja, que busca recuperar los cuantiosos bienes.



Citaciones para que declaren

Los fiscales tras emitir sendos requerimientos aseguran que se entregará citaciones para todas las personas, a fin de que presten sus declaraciones.



El coordinador nacional de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Freddy Larrea, destacó el trabajo de las comisiones fiscales de Santa Cruz y aseguró que solo se espera los informes de la Felcn y de sus pares en otros países, de los antecedentes penales en materia de narcotráfico de las 39 personas investigadas y que figuran en el requerimiento. Dijo que se trata de uno de los casos más complejos y sin precedentes en la historia del narcotráfico en Bolivia



Carta de la mamá de Roca

Antes de morir Blanca Suárez Gómez, madre de ‘Techo ‘e Paja’ y hermana del exrey de la cocaína Roberto Suárez Gómez, que ofreció pagar la deuda externa de Bolivia, le escribió una carta al teniente Erwin Guzmán Gutiérrez, por encargo de su hijo. La carta a la que tuvo acceso EL DEBER está judicializada en el expediente que manejan los fiscales. “Estimado teniente. Por instrucciones de mi hijo le hago saber que no fueron cancelados $us 1.500.000 por concepto de la compra de la hacienda Horizonte conforme sus instrucciones. Igualmente $us 1.300.000 los que suman $us 2.800.000 que sería el saldo de una deuda”.



El decreto de arrepetimiento

La Fiscalía judicializó el libro de Gerardo Irusta denominado Narcotráfico: hablan los arrepentidos. Señala la Fiscalía que el decreto de arrepentimiento 22881del 29 de julio de 1991 facilitó la entrega de ese entonces de los capos del narcotráfico. El primero en entregarse para someterse a la justicia fueron el teniente Erwin Guzmán, que con esa acción frenó su extradición a Estados Unidos. Según la Fiscalía, el decreto fue emitido el 29 de julio de 1991 y Guzmán se entregó y prestó su declaración el 19 de agosto.



En su declaración, que tiene la Fiscalía, Guzmán responde: “Sí, me encuentro arrepentido de haber participado aunque sea indirectamente en actividades del narcotráfico”. Dijo que conoció que era solicitado por EEUU, pero negó ser el número uno del narcotráfico en Bolivia. Guzmán también tendrá que acudir nuevamente a declarar ante los fiscales anticorrupción