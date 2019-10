Morales cree que Insulza solo lo utilizó para figurar

El presidente Evo Morales consideró que el exsecretario general de la Organización de Estados (OEA), el chileno José Miguel Insulza, lo utilizó para figurar y lamentó que olvidara los compromisos que hizo con Bolivia sobre el tema marítimo.



"Tal vez me usó a mi para figurar en los medios de comunicación, repito nuevamente, le invité (al país) y seguramente, para cualquier chileno es difícil hablar con soberanía, pero los documentos chilenos expresan claramente, salida al mar con soberanía", aseveró el mandatario.



Recordó como "cuando era secretario general de la OEA, hemos hablado bastante, me ha invitado, a veces me ha pedido que lo invite. Era una autoridad de América y aunque tenemos diferencias, siempre lo hemos acompañado".



Conoce más: Insulza niega apoyo a mar con soberanía



En días pasados el exfuncionario regional negó por completo que en algún momento hablara de mar con soberanía para Bolivia, tal como dijo el presidente durante su discurso por las fiestas patrias, el pasado seis de agosto.



"Que me lo muestre, yo en ninguna parte he hablado de soberanía con él. Yo dije que era partidario de que hubiera un acercamiento, una participación, de que hubieran ofertas concretas, pero no dije que esa oferta tuviera que comprender soberanía o traspaso de territorio de Chile", señaló en Chile.



Morales ratificó que "Estados Unidos usa a la OEA para seguir dominándonos, pero al margen de eso, nosotros somos respetuosos. Sobre el tema del mar, revisen las declaraciones de Insulza. Efectivamente, tal vez no hablo de soberanía, pero dijo que tiene que resolverse el tema del mar".



También puedes leer: Insulza dice que siempre buscó acuerdos



Deploró que cuando dejó sus funciones en el organismo internacional, el chileno sen incorporó al equipo del Gobierno de la presidente Michelle Bachelet para contrarrestar la Demanda Marítima nacional. "Tal vez estaba haciendo campaña, quizá estaba pidiendo mi apoyo, pero varias veces habló del tema del mar", agregó.