Dirigentes llaman a la unidad tras atentados

Dirigentes de todo el mundo llamaron a la unidad para "vencer al terrorismo" tras los atentados del martes en Bruselas, dirigidos, según dirigentes europeos contra "la Europa democrática".



A la par, las ciudades más importantes de Europa han declarado la alerta terrorista como medida de precaución ante nuevos ataques terroristas. Pero la alarma va más allá de las fronteras europeas, en Estados Unidos, Nueva York desplegó un operativo especial para evitar cualquier tipo de ataques y Canadá ha declarado que mantiene el nivel de alerta moderada.



Desde La Habana, el presidente estadounidense Barack Obama condenó los "indignantes" atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas que dejaron este martes al menos una treintena de muertos y unos 200 heridos. "Debemos estar juntos (...) en la lucha contra el flagelo del terrorismo", puntualizó.



En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin fustigó los "crímenes bárbaros" de Bruselas. "El terrorismo no tiene fronteras y es una amenaza a lo largo y ancho del mundo. Luchar contra este mal requiere la más activa cooperación internacional", añadió.



El primer ministro belga, Charles Michel, también condenó estos "atentados ciegos, violentos y cobardes".



"Toda Europa ha sido golpeada" y debe tomar "las disposiciones imprescindibles ante la gravedad de la amenaza", declaró por su parte el presidente francés François Hollande.



En un comunicado conjunto poco habitual, los 28 líderes de la Unión Europea (UE) así como los titulares de las instituciones europeas calificaron a los atentados en Bruselas de "ataque a nuestra sociedad democrática abierta".



Ataque a la capital de la UE



La Torre Eiffel se iluminará hasta el domingo con los colores de Bélgica, según anunció la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. También el complejo One World Trade Center de Nueva York (noreste de Estados Unidos) será iluminado el martes con los colores de la bandera belga, según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.



"Nunca dejaremos que los terroristas ganen", aseguró por su parte el primer ministro británico David Cameron, cuyo gobierno también desaconsejó a los británicos viajar a Bruselas, al tiempo que la jefa de gobierno alemana aseguraba que su país cooperará "de todas las maneras posibles" para "hallar, detener y castigar a los que son responsables de los crímenes de hoy".



"La capital de nuestra Unión ha sido atacada (...) Nos comprometemos a vencer al terrorismo por medio de la democracia", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores griego, antes de agregar en francés: "Somos todos bruselenses".



En España, el jefe de gobierno Mariano Rajoy destacó que "el terrorismo es una amenaza global contra la libertad y los derechos" y luchar contra él "es muy difícil, nos exige a todos perseverancia, dedicación,colaboración e inteligencia".



"No existe religión que ampare semejante fanatismo criminal", afirmó, destacando que "la mayor parte de las víctimas del terrorismo yihadista son musulmanas".



"Con el corazón y la mente en Bruselas, Europa", tuiteó por su parte el jefe de gobierno italiano Matteo Renzi. "Se necesita un pacto europeo por la libertad y la seguridad", agregó posteriormente.



Latinoamérica envía su solidaridad



El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís habló de "acto de barbarie" que "lesiona gravemente la paz y la seguridad internacionales".



La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela también condenaron lo ocurrido y transmitieron su solidaridad a Bélgica.



Bolivia también envió su solidaridad. "Manifestamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bélgica en estos momentos de luto y dolor, y expresamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de estos atentados", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



Además, en una nota, el presidente venezolano Nicolás Maduro, "convoca a la comunidad internacional a atender con urgencia las causas de este fenómeno, y a impedir el acceso de los grupos terroristas y violentos extremos a fuentes de financiamiento, formación y dotación logística".



"El mundo debe estar unido"



Para el primer ministro turco Ahmet Davutoglu, los ataques de Bruselas "mostraron una vez más el carácter mundial del terrorismo".



"Si la comunidad internacional no se une para hacer frente a esta epidemia, los corruptos no dejarán nunca de cometer sus crímenes abyectos" que "violan las enseñanzas de tolerancia del islam", fustigó Al-Azhar, la prestigiosa institución del islam sunita radicada en Egipto.



Para Egipto, "es hora de que la comunidad internacional adopte una posición contundente para afrontar el terrorismo" y tome "medidas rápidas y eficaces" para impedir "la financiación" y el "reclutamiento de los grupos terroristas".



Por su parte, el Alto Comité de Negociaciones, que reúne a grupos clave de la oposición siria, recalcó que "el mundo debe estar unido para vencer al terrorismo".



Por último, un ministro israelí acusó el martes a Europa de haber ignorado el peligro de tener "células terroristas islámicas" en su territorio y preferir criticar a Israel, al tiempo que partidarios de la salida del Reino Unido de la UE cargaron contra la política europea.