Dirigenta del MAS supera el millón en patrimonio

1.015.000 bolivianos es lo que tiene como patrimonio la vicepresidenta y diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, según la información que entregó en su declaración jurada de bienes a la Contraloria General del Estado.



"Cada uno tiene sus ingresos, sabemos que nosotros no somos caídos del cielo. Tenemos terrenos y de eso tenemos ingresos, aquí nadie puede decir que nosotros nos aprovechamos de los recursos del Estado", aseveró la representante en declaraciones a EL DEBER.



Los datos difundidos durante la pasada semana ubican a la dirigente del oficialismo dentro de los 35 asamblístas con más recursos dentro del Legislativo, la mayoría de la oposición y alguno que otro también del MAS.



"Nosotros como dirigentes tenemos que abandonar nuestra familia, tenemos que dedicarnos en tiempo y materia. Tenemos un compromiso y tenemos que trabajar, nosotros damos continuidad al proceso y no tenemos miedo a nada. Si quieren saber de dónde tengo ese patrimonio, que me pidan informe", acotó Ortiz.



Ortiz explicó que después de las elecciones subnacionales existirá un nuevo ampliado del MAS en el que se cambiará a la actual dirigencia nacional. Son más de 50 organizaciones dentro del instrumento político, sin embargo, no se cambiará la jefatura que esta a manos del presidente Evo Morales.