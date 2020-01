Concluyen superestructuras del puente más largo del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa coreana Hyundai Development Company (HDC) entregaron ayer la unión de dos superestructuras del puente Banegas, de 1.440 metros de longitud, el más largo del país.



En octubre de 2014 inició su construcción, la plataforma del puente fue atacada por dos frentes, uno desde Puerto Banegas y el segundo desde Puerto Pacay.



Banegas se convierte en el puente más largo del país, ocupando el lugar que hasta ayer ostentaba el puente Paila, que se queda relegado al segundo lugar con sus 1.400 metros de longitud.

Adhemar Rocabado, director regional en Santa Cruz de la ABC, explicó que la obra requirió al menos 5.500 toneladas de cemento y en el momento crítico de su construcción se emplearon a más de 250 trabajadores al día.



"El puente Banegas no solo descongestionará el tráfico, sino también generará un de-sarrollo económico para Santa Cruz, permitirá que la producción de un millón de hectáreas salga de los campos por acá", indicó Rocabado.



Kim In Hyun, supervisor de la obra, indicó que en un mes entregarán a la ABC el puente con el revestimiento pavimentado que usará una tecnología implementada por primera vez en el país, más los 200 metros de accesos (100 metros en cada extremo del puente).



"Estamos trayendo de Corea concreto LMC (concreto modificado con látex), es más resistente que el asfalto. Esto permitirá que la superficie del puente no presente grietas ni huellamientos", dijo Kim.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente, Freddy Suárez, señala que los productores aguardan con mucha expectativa la entrega del puente Banegas porque agilizará la salida de la producción de la zona este de Santa Cruz.



"Vamos a ahorrar en transporte y tiempo. Ya no cruzaremos en pontones que encarecían nuestros costos. Ahora un camión que viene con madera desde Concepción, o cruzaba el Río Grande en pontón o pasaba por Santa Cruz para llegar a Montero tiene que hacer un viaje largo", dijo Suárez.

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), asegura que esta obra beneficiará al sector en la reducción de tiempo que empleaba para sacar la carga desde Beni, la Chiquitania y de Puerto Suárez.



"La carga que sale de San Julián ya no pasará por Pailón, ahora cruzará directamente por Los Troncos hacia Okinawa, esto nos favorece porque vamos a reducir costos en el ahorro de combustible, llantas y además descongestiona el caos en Santa Cruz", indicó.



El puente será pavimentado en estos días con 720 metros cúbicos de concreto LMC, material que será importado desde Corea del Sur. De acuerdo con los técnicos de la coreana HDC, el revestimiento de la plataforma tendrá una capa de 5 centímetros de espesor.