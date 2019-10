Piden probar acusaciones contra Carlos Villegas

"Esperemos que pueda respaldar sus denuncias", dijo el presidente en ejercicio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, en referencia a las acusaciones que Ana Belén Camacho realizó contra Carlos Villegas.



En la víspera, volvió al país la hermana menor de Selva Camacho, Ana Belén, que es propietaria de las empresas Omnimedia y Structura.



En entrevista con EL DEBER, Ana Belén Camacho dijo que "vino a dar mi verdad y a decir quién es el cabecilla de esta clan, el señor Carlos Villegas. Él me dijo que fugara, me dijo que me pusiera a buen recaudo".



Mientras que Achá señaló que “el licenciado Villegas está con la salud delicada y realmente nos apena que una persona aproveche estos momentos para salir a acusar de esta forma”. Reiteró que el titular volverá al país dentro de un mes porque viajó para recibir tratamiento por el cáncer que padece.



Camacho indicó que se presentará voluntariamente a declarar ante la fiscalía por el caso, pese a que existe una orden de aprehensión en su contra desde el 10 de diciembre pasado, cuando se la declaró prófuga.



Los informes del Ministerio Público indican que cinco de los involucrados en el caso fueron encarcelados, mientras que se investigan contratos sin licitación por al menos cinco millones de bolivianos a favor de empresas fantasma.