1.200 candidatos son inhabilitados en Santa Cruz

Aproximadamente 1.200 candidatos fueron inhabilitados por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz para participar de las elecciones municipales del próximo 29 de marzo, informó el presidente de esta institución, Eulogio Nuñez.



La autoridad explicó a EL DEBER Radio que el proceso de inhabilitación tuvo dos fases, la primera de ellas consistía en la revisión superficial de la presentación de los nueve requisitos exigidos a los candidatos, solo en esta etapa se descartaron a 1.109 ciudadanos.



“De 3.636 que estaban en la lista solo presentaron documentación 2.527, es decir que 1.109 candidatos fueron inhabilitados casi de inmediato”, explicó Nuñez.



En la segunda etapa, de revisión en detalle de los documentos, “menos de 100 personas” fueron inhabilitadas.



La inhabilitación “tiene que ver con el tema de la libreta militar y la residencia, es decir el lugar del registro biométrico donde están inscritos”.



Se hizo cumplir el veto a legisladores

Tal como estaba adelantado, el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz hizo cumplir la resolución del Tribunal Supremo Electoral referida a la inhabilitación de ciudadanos que hayan servido como diputados o senadores en la gestión 2010-2015 y que buscaban candidatear a los cargos de concejal o alcalde.



“Nosotros hemos aplicado esta determinación, porque si no cumplimos la resolución del Tribunal Supremo Electoral estaríamos cometiendo faltas graves y seríamos susceptibles de procesos administrativos”, señaló Eulogio Núñez.



El exsenador Felix Martínez y el exdiputado Edwin Tupa, que fueron legisladores por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que buscaban ser candidatos por otras agrupaciones en sus regiones están entre los inhabilitados.



También se hizo cumplir la resolución para que no funcionarios no se postulen a un tercer período para el mismo cargo, “aunque no se han presentado situaciones”, afirmó el presidente del TDE.



El domingo 18 de enero se hará conocer el número y la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones en una publicación en medios impresos y desde el 19 se puede presentar las demandas de inhabilitación hasta el 14 de marzo.