Critican atención preferencial a esposa del gobernador en hospital

El asambleísta del MAS Edwin Muñoz pidió brindar el mismo trato a todos los pacientes que llegan a los hospitales públicos del que recibió la señora Sonia Vincenti, esposa del gobernador Rubén Costas, pues aparentemente no precisó ser referida desde un centro de salud de primer o segundo nivel para ser asistida directamente en el hospital San Juan de Dios y fue sometida a exámenes "pendientes de pago".



"Ojalá todos los pacientes reciban una atención ágil y oportuna y que, al igual que señora Vincenti, los pacientes puedan recibir asistencia "al fío"", expresó Muñoz, al indicar que, de acuerdo con la documentación que le llegó hasta su despacho, la esposa del gobernador no precisó pagar por adelantado por los estudios que le hicieron en este nosocomio, tal como lo hacen los demás pacientes, si no que más bien se giraron órdenes pendientes de pago.



Entre los documentos hay un recibo para dos estudios de ecocardiograma con dopler por Bs 640; y otro estudio por Bs 320; además exámenes de Gammagrafía de perfusión miocárdica por Bs 1.400; y de Holter por Bs 500, haciendo un total de Bs 2.860.



"Nadie está libre de estar enfermo y de precisar atención en un hospital público, pero esperamos que esto sirva para que las autoridades de la Gobernación reflexionen y dejen sin efecto el incremento en las tarifas para algunos servicios que pretenden hacer", añadió Muñoz.



El gobernador responde

?

El gobernador Costas reconoció que su esposa se está realizando análisis cardiológicos en el hospital San Juan de Dios, pero dijo que lo hace por la confianza que tienen en las modernas salas de los hospitales de tercer nivel.



“Sí, mi esposa tiene que hacerse un chequeo. Yo siempre dije que cuando nos pase algo nos vamos hacer atender aquí (en hospitales públicos cruceños) para que la gente tenga confianza en nuestros hospitales", dijo la autoridad, recordando que cuando él tuvo un tumor en el área del cuello, se hizo atender en el Oncológico.



Costas dijo que gracias a las inversiones que ha hecho la Gobernación en los hospitales de tercer nivel, estos tienen equipos de última tecnología que salvan muchas vidas. Incluso, mencionó que el mismo secretario de Salud, Óscar Urenda, fue sometido con éxito a una cirugía cardiaca en el San Juan Dios.