INRA instruye el desalojo de predio tomado en Pailón

Este viernes por la mañana, el director nacional y regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realizó una inspección a una propiedad Guapurú, en Pailón, que fue tomada hace dos años por un grupo de personas.Al llegar al predio, el director del INRA, Jhonny Cordero, se reunió con el grupo de campesinos que invadieron la propiedad y les comunicó que las tierras donde estaban asentados son privadas y los conminó a desalojarlas.El propietario del predio tomado, Tomás Cuchani, en un contacto con la red Unitel, señaló que los campesinos invadieron sus tierras y no lo dejan trabajar.“Ellos están asentados en mis tierras desde hace dos años, mi propiedad está titulada, es legal. Ellos (tomatierras) afirman que el documento es falso y no nos dejan trabajar”, afirmó Cuchani.Tras la reunión de la comunidad con el director del INRA, los campesinos aseguraron que no se moverán del predio, según reportó Unitel.​